Rock of Ages 3: Make & Break: Offene Beta bereits ab kommender Woche

Publisher Modus Games hat verkündet, dass das Geschicklichkeitsspiel Rock of Ages 3: Make & Break am Dienstag, 9. Juni auf Steam in die offene Beta startet. Am 23. Juni folgt die offene Konsolen-Beta für Xbox One und PS4. Interessierte Spieler können sich laut Pressemitteilung bereits vorab auf der offiziellen Website registrieren.Die zerstörerische Mischung aus Tower-Defense, Rennspiel und witziger Geschichtsstunde startet ( nach der jüngsten Verschiebung ) am 21. Juli in der Vollversion für alle geplanten Systeme, darunter auch Nintendo Switch und Stadia. Entwickler sind ACE Team und Giant Monkey Robot.