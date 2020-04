Fly Punch Boom!: First Impact! - Kostenlose Demo des irrwitzigen Anime-Brawlers veröffentlicht

Lokaler- und Online-Multiplayer, bis zu 4 Spieler lokal und 2 online

Arcade-Modus und freischaltbare Geheimnisse im Single-Player-Modus

Zerstörbare Kulissen, in denen alles zur Waffe oder zur Falle werden kann!

Verrückte Anime Fights in denen man Gegner in der Luft zerschmettert, Gesichter sich durch einen Schlag in Zeitlupe verformen und es eine Spezialattacke nach der nächsten hagelt

40 Fatalities: werde von Katzen zerfleischt, bricht den Planeten in der Mitte durch oder explodiere im Hintern des Mondes!

Aufregende Cartoon-Grafik und Kamerazooms aus dem All genau aufs Gesicht einer Figur

Ein Wahnsinns-Anime Soundtrack von Giorgiost

Die italienischen Entwickler von Jollypunch Games haben eine Demoversion ihres luftigen Anime-Kampfspiels Fly Punch Boom! für PC veröffentlicht. Fly Punch Boom: First Impact!, so der Titel der Anspielfassung, kann kostenlos via Steam heruntergeladen werden. Das fertige Spiel soll schon bald für PC und Nintendo Switch erscheinen.Spielbeschreibung des Herstellers: "FLY PUNCH BOOM! lässt dich die besten Anime Fights selbst erleben. Krache im Flug so hart in deine Gegenspieler, dass sich Planeten zerteilen. Ramme Hochhäuser, Asteroiden und Wale direkt ins Gesicht deiner Gegner, jage ihnen hinterher und lasse irrsinnige Spezialattacken auf sie los. Hier dreht sich alles um die Freude an Zerstörung!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Theme Song Trailer