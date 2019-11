The Touryst: Urlaubs-Abenteuer für Switch hat einen Releasetermin - 4Players.de

The Touryst erscheint am 21. November exklusiv für Switch im eShop. Das hat Manfred Linzner vom deutschen Entwickler Shinen offenbar im Gespräch mit NintendoEverything verkündet, wo das Datum genannt wird. Schon vor drei Jahren und damit noch vor FAST RMX hat man mit der Entwicklung des Titels begonnen, in dem man sich durch eine idyllische Urlaubswelt im Klötzchenstil bewegt, Rätsel löst und an seinen Fähigkeiten feilt, um Gegner nicht mit Gewalt, sondern mit Köpfchen auszuschalten."Das Spiel ist nicht linear", so Linzner. "Man hat eine Menge Freiheit, wie und wie weit man die Welt erkundet. Das Spiel soll sich wie ein Urlaub anfühlen, in dem man selbst entscheidet, was man als nächstes machen will."Technisch strebt man eine Darstellung von 60 Bildern pro Sekunde an. Laut Linzner hat man nach FAST RMX viel lernen können und hat neue Wege sowie Techniken entdeckt, um die GPU der Switch noch weiter auszureizen als bisher.Eine Vorschau mit ersten Eindrücken zu The Touryst findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer