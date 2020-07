The Touryst: Urlaubs-Abenteuer startet auf PC und Xbox One

Am 30. Juli 2020 hat Shin'en sein bereits für Nintendo Switch erschienenes Urlaubsabenteuer The Touryst auch im Microsoft Store für PC und Xbox One veröffentlicht . Der Download kostet 19,99 Euro. Darüber hinaus ist der Titel auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthalten. Außerdem ist eine Umsetzung für Xbox Series X inkl. Smart Delivery geplant, so dass Käufer der Xbox-Fassung zum Next-Gen-Release kostenlos upgraden können.Auf Switch lautete Bens Testurteil : "Wie schön, dass es dieses Spiel gibt! Denn egal was man hier tut: Alles ist einfallsreich, liebevoll gemacht und auf eine schelmische Art amüsant, ohne je einen Lacher einzufordern. Diese durchgehend sympathische Stimmung ist Gold wert und zieht sich durch das gesamte kleine Abenteuer. Das gilt für den unverwechselbaren Styl genauso wie für die vielen unterschiedlichen Interaktionen, über die man dieses Mini-Wunderland entdeckt. Jede Herausforderung ist anders, jede gefundene Münze etwas Besonderes, jeder hier verbrachte Moment fühlt sich wie Urlaub an. Spielerisch ist The Touryst nicht überragend und auf lange Sicht wünschte ich mir einen länger motivierenden Ansporn. Dennoch kann man sich etwas weniger als zehn Stunden hiermit beschäftigen, falls man in Ruhe genießt und auch die Hyghscores aller Minispiele jagt - und ich kann euch nur ans Herz legen, das beides auch zu tun!"Letztes aktuelles Video: VideoTest