The Touryst: Rendering auf Xbox Series X in 6K, dann Downsampling

Das vor allem stilistisch ansprechende Action Adventure The Touryst wird auf der Xbox One Series X in einer Auflösung von 6K gerendert und anschließend via Downsampling wieder auf die 4K-Ausgabe reduziert. Das haben die Entwickler von Shin'en gegenüber Wccftech bestätigt und versprechen ein knackscharfes Bild. Auf der leistungsschwächeren Xbox Series X verfährt man ähnlich: Hier wird zunächst in 4K gerendert und das Bild ebenfalls per Downsampling an die maximale Zielauflösung der Konsole angepasst.Für das Spiel hat das Team aus Deutschland eine eigene Engine auf Voxel-Basis gebaut. Über mögliche Umsetzungen von The Touryst für Steam und PlayStation 5 wollte sich CEO Manfred Linzner nicht äußern. Angesprochen auf den Future-Racer Fast RMX scheint es dagegen mehr Hoffnung zu geben: "Sag niemals nie", so Linzner.Welches Projekt nach The Touryst als nächstes für das Studio ansteht, bleibt ebenfalls noch ein Rätsel, doch sollte man sich laut Linzner auf Überraschungen einstellen: "Ich glaube, niemand hat so etwas wie The Touryst von uns erwartet, aber wir müssen uns selbst herausfordern und uns nicht wiederholen. Erwartet also etwas, was ihr nicht erwartet."Letztes aktuelles Video: VideoTest