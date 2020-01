Skellboy: Action-Rollenspiel für Switch erschienen

Aktualisierung vom 31. Januar 2020, 15:37 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 21. Januar 2020, 08:27 Uhr:

Umaiki Games und Fabraz haben das Action-Rollenspiel Skellboy wie angekündigt am 30. Januar 2020 für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop beträgt 20,00 Euro. Eine PC-Version soll noch in diesem Jahr via Steam erscheinen. Umaiki Games und Fabraz werden das Action-Rollenspiel Skellboy am 30. Januar 2020 für Nintendo Switch veröffentlichen. Vorbesteller erhalten im eShop bis dahin zehn Prozent Rabatt auf den regulären Verkaufspreis (18,00 Euro statt 20,00 Euro). Außerdem soll im Lauf des Jahres auch eine PC-Version via Steam erscheinen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Das Leben im Cubold-Königreich war friedlich... bis der böse königliche Hofmagier von der Prinzessin sitzengelassen wurde. Getrieben von Zorn und seinem gebrochenen Herzen rief er die bösen Geister an, um die Toten und die längst vergessenen Monster des Königreichs wiederauferstehen zu lassen.Doch in seiner Rage beschwörte er versehentlich auch einen uralten Helden: Skippy! Schlüpfe in den knochigen Körper von Skippy und beginne deine Reise durch das wunderschöne Cubold-Königreich! Dabei kannst du Körperteile austauschen, um dir neue Fähigkeiten anzueignen, oder neue Waffen sammeln, um die Schergen des bösen Magiers zu besiegen."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer Switch