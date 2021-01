Skellboy: Refractured: Erweiterte Umsetzung des Action-Rollenspiels für PC erschienen

Skellboy Refractured

Ein umfangreiches Singleplayer-Spiel, das dich kreuz und quer durch das Cubold-Königreich führt, voll von quadratischen, charmanten Charakteren und kantigen Bösewichten!

Ein echtes RPG-Action-Adventure, das deine Fähigkeiten testet und zum Erforschen einlädt!

Tausche deine Knochen gegen mehr als 100 verschiedene Körperteile und Gegenstände von Freunden und Feinden aus um (mehr oder weniger) nützliche Fähigkeiten zu erhalten!

Eine Vielzahl an Waffen, unterteilt in 5 einzigartige Waffentypen um deine Feinde zu vermöbeln!

Spezielle Gegner und Bosse, die zeigen ob ein echter Held in dir steckt!

Ein bunter 2D-Pixel-Artstyle, der in einer 3D-Welt zum Leben erwacht!

Fetzige Chiptune-Sounds und -Musikstücke, die jeden zum Abrocken einladen!

Am 13. Januar 2021 haben Umaiki Games miteine erweiterte Fassung ihres vor einem Jahr auf Nintendo Switch erschienenen Action-Rollenspiels Skellboy für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, wird noch bis zum 20. Januar ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,79 Euro). Die PC-Adaption soll laut Ankündigung einen zusätzlichen Dungeon, neue Gegner und Bosse, einen speziellen New-Game-Plus-Modus, einen lokalen Zwei-Spieler-Koop-Modus, eine spanische Übersetzung, weitere Körperteile, Sets und Waffen sowie eine technische und audiovisuelle Überarbeitung bieten.In der Spielbeschreibung heißt es: "Manchmal, wenn sonst niemand zur Stelle ist, müssen alte Helden auferstehen um den Tag zu retten. Besiege deine Gegner und mach dir ihre Talente zu nutze - wortwörtlich, denn indem du ihre Körperteile mit deinen tauschst, kannst du dir ihre Fähigkeiten einverleiben! Hilf Skippy, dem eckigen Skelett, sich den unerschöpflichen Kräften der Untoten und bösartigen Tunichtgute, die der mächtige Magier Kastputin beschworen hat, entgegenzustellen und rette die Bewohner des Cubold-Königreichs mit all ihren Ecken und Kanten in diesem flachen, actiongeladenen Abenteuer!Das Leben war friedlich im Cubold-Königreich bis eines Tages der böse Hofmagier sich einen üblen Korb bei der Prinzessin einfängt. Mit einem gebrochenen Herzen und befeuert von seiner Wut beschließt er, unheilvolle Geister, Untote und längst vergessene Monster des Königreichs zu neuem Leben zu erwecken! Geblendet von seinem Zorn vergisst er allerdings, dass er mit all dem Übel auch einen uralten Helden zurückholt... Skippy! Reise durch das farbenfrohe Königreich der Cubolde und nutze all die Vorteile, die dein altes Klapperskelett mit sich bringt! Tausche Körperteile gegen die deiner Gegner aus um neue Fähigkeiten freizuschalten und finde neue Waffen um die Lakeien des bösen Kastputin in die Flucht zu schlagen. Vorwärts, Skippy! Es ist Zeit wieder ein Held zu sein!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Refractured Launch Trailer PC