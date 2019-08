Synced: Off-Planet: Sci-Fi-Shooter mit Raytracing-Unterstützung angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC) Screenshot - Synced: Off-Planet (PC)

Tencent, Next Studio und Studio Gobo haben im Rahmen der gamescom 2019 den Online-Shooter Synced: Off-Planet für PC angekündigt, der Kämpfe zwischen bis zu 50 Spielern und 1000 Cyborgs ermöglichen will und dabei auf Raytracing-Technologie von Nvidia (GeForce RTX) setzt:Zum Spielinhalt heißt es: "Es sollte der nächste Schritt in der Evolution sein: Menschliche Körper wurden mit Nanotechnologien synchronisiert. Doch das Projekt endete in einer Katastrophe. Künstlich erschaffene Mikroorganismen haben die Kontrolle über Technologie und Mensch übernommen und korrumpierten sie zu gefährlichen Cyborgs, den 'Nanos'. Die letzten Überlebenden führen einen erbitterten Kampf um die letzte Chance, den Planeten zu verlassen.SYNCED: Off-Planet kombiniert drei Kernelemente: Überlebende sammeln, um die eigene Gruppe zu stärken (PvE mit narrativen Elementen), Ausrüstung craften und die Gruppe vorbereiten (base-building), sowie das Eskortieren möglichst vieler Überlebender zu den Shuttles, mit denen sie die Erde verlassen können (PvPvE). In den Runden kämpfen die Spieler dabei nicht nur gegeneinander, sondern müssen auch den Ansturm der Schwärme an Nanos abwehren, die den Planeten überrennen."Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 CG Trailer