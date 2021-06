Orcs Must Die! 3: Stadia-Exklusivität endet: PC- und Konsolen-Release im Juli 2021

Die Google-Stadia-Exklusivität endet und daher wird Orcs Must Die! 3 am 23. Juli 2021 auch für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 (Abwärtskompatibilität), Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Die Steam-Version kostet 24,99 Euro.Die PC- und Konsolen-Versionen umfassen sämtliche Inhalte des Hauptspiels auf Stadia und die Zusatz-Kampagne "Drastic Steps" inklusive fliegender Feinde, heroischer Kriegswächter und mehr Werkzeuge zur Orkvernichtung. Neu ist ebenfalls der Chaos-Modus, in dem man gegen Orks antritt, die immer stärker werden und einige fiese Tricks bzw. Modifikatoren auf Lager haben.Letztes aktuelles Video: PC und KonsolenTrailer