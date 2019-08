Gilp Studio hat mit Areia: Pathway to Dawn ein meditatives Abenteuer angekündigt, dass als Gegenpol zum oftmals anstrengenden Alltag dienen soll. Es soll Emotionen erwecken, während man gleichzeitig das eigene Selbst und die Umgebung erforscht. Indem man Brücken baut, erschafft man dabei Wege und löst so auch kleine Rätsel. Erscheinen soll Areia Anfang kommenden Jahres, genauer gesagt am 15. Januar auf Steam Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer