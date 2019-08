Auf der Opening Night der gamescom wurde Comanche von THQ Nordic angekündigt. Die ursprünglich von Novalogic entwickelte Hubschrauber-Action, die 1992 unter DOS ihre Premiere feierte und in vier Teilen bis 2001 erschien, soll dieses Jahr in die Beta starten und nächstes Jahr in den Early Access gehen. Schon 2016 hatte THQ Nordic alle Lizenzen gekauft.