Comanche: Helikopter-Action im Early Access gelandet

Die auf Action getrimmte Helikopter-Simulation Comanche ist bei Steam im Early Access gelandet. Wie Publisher THQ Nordic bekannt gibt, kann man sich den frühen Zugang ab sofort zum Preis von 19,99 Euro anschaffen und mit dem schwer bewaffneten Kampfhubschrauber abheben.Zunächst bekommt man beim Early Access Zugriff auf drei Spielmodi: Eine Mission aus der Singleplayer-Kampagne, Einblicke in zwei Spielvarianten des Mehrspielermodus für zwei Teams mit jeweils vier Piloten sowie diverse Trainingsmissionen, um sich mit der Maschine vertraut zu machen.Aktuell stehen fünf Comanche-Modelle und vier Begleiter-Drohnen zur Verfügung, die sich hinsichtlich Bewaffnung und Fähigkeiten voneinander unterscheiden sollen. In den kommenden Monaten will das Team von Nukklear Digital Minds weitere Inhalte wie zusätzliche Missionen, Drohnen und Grafikoptionen zur Verfügung stellen.Der Hersteller beschreibt das Spiel folgendermaßen:"Comanche ist eine moderne Helikopter-Shooter-Sim, die in der nahen Zukunft spielt und euch die Wahl lässt: Ihr könnt entweder in den Einzelspielermodus eintauchen und eine entscheidende Rolle in einem Konflikt globalen Ausmaßes spielen oder im explosiven teambasierten Mehrspielermodus gegen andere Comanche-Spieler aus aller Welt antreten. Eine große Auswahl an Comanche- und Drohnen-Konfigurationen steht euch zur Verfügung. Nutzt ihre Stärken zu eurem taktischen Vorteil und erlebt eine völlig neue Ära von packenden Luftkämpfen und Nahkampf-Action mit Tarndrohnen."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer