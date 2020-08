Comanche: Drittes Early-Access-Update: Neue Solo-Mission, Steuerung überarbeitet und HOTAS-Unterstützung

Für die Early-Access-Version von Comanche das dritte Update veröffentlicht worden, das die neue Einzelspieler-Mission "Bank Job" zur Kampagne hinzufügt. In der Mission führt man einen Angriff von IJTF-Bodentruppen an und sorgt mit seinem Comanche für Luftunterstützung bei der Attacke auf den letzten Rückzugsort von "Kude Core" inmitten der Wüste.Außerdem wollen die Entwickler die Steuerung komplett überarbeitet haben. Fortan kann man zwischen Arcade und Simulation wählen. Gemeinsam mit Thrustmaster hat das Entwickler-Studio Nukklear einen nativen Support für Thrustmaster HOTAS-Geräte implementiert. Und auf vielfachen Wunsch aus der Community gibt es in Comanche nun einen 3rd-Person-Modus (Verfolgerkamera) sowohl im Single- als auch im Multiplayer."Unser Ziel im Early Access ist, herauszufinden, was die Spieler von Comanche erwarten", erklärt Fabian Baumgarten (Producer), "und es ist schnell klar geworden, dass Single-Player-Inhalte und die Steuerung sowie Quality-of-Life-Features ganz oben auf den Wunschlisten stehen".Letztes aktuelles Video: Update 3 Teaser