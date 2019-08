Kerbal Space Program 2: Angekündigt: Weltraum-Baukasten geht in die zweite Runde - 4Players.de

Auf der gamescom 2019 wurde im Rahmen der Opening Night Kerbal Space Program 2 für 2020 angekündigt. Der Weltraum-Baukasten konnte uns schon 2015 im Test mit 88% begeistern ; später wurde er auch für Konsole umgesetzt. Ben resümierte damals im Fazit:"Es gibt heute eine Menge Spiele, die kreatives Konstruieren mit praktischen Zielen verbinden: das große Minecraft, aber auch Infinifactory, Space Engineers oder Besiege. Keines davon verleiht dem freien Schaffen allerdings einen so umfangreichen wirtschaftlichen Rahmen wie es Kerbal Space Program tut. Je nach gewählten Einstellungen kann es nämlich kinderleicht oder angenehm fordernd sein, ausreichend Ressourcen für die Fortführung des Programms zu beschaffen. Wie ein Flugkörper aussieht, liegt zwar immer in der Hand seines Konstrukteurs, gemäß dem aktuellen Forschungsstand müssen Raketenbauer aber ganz unterschiedliche Lösungen für verschiedene Probleme finden. Ärgerlich, dass die Einführung Lücken aufweist und das Hinzufügen mancher Bauteile kniffliger ist als es sein sollte. Einmal im All, genießen die Ingenieure der zugänglichen Weltraumsimulation aber faszinierende Erlebnisse. Als meine Rakete erstmals die Atmosphäre verließ, habe ich jedenfalls genauso gestaunt wie der knuffige Pilot mit seinem breiten, ansteckenden Lächeln. Hobbyastronauten sollten auf diesen Kreativbaukasten nicht verzichten!"