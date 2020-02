Kerbal Space Program 2: Experimentelle und zukunftsnahe Technologien beim Raumschiffbau

In Kerbal Space Program 2 werden auch Technologien zur Verfügung stehen, die im Vergleich zur heutigen Technik der Erdlinge experimentell und zukunftsnah wirken. Hierzu gehören Pendler-Raumschiffe, Kolonien auf Planeten, nukleare Impulsraketen und metallischen Wasserstoff, dessen Abgase mit einem Magneten gezielt abgelenkt werden können. Auf diese Next-Gen-Technologien gehen die Entwickler im folgenden Video ein.Erst kürzlich hat der Publisher bekanntgegeben , dass ein neues Studio in der Umgebung von Seattle, das sich in Besitz von Private Division (zugehörig Take-Two Interactive) befindet, für die Entwicklung von Kerbal Space Program 2 verantwortlich sein wird. Allerdings wird das neue Studio von Jeremy Ables (Studio Head), Nate Simpson (Creative Director) und Nate Robinson (Lead Producer) geleitet, die vorher bei Star Theory die Produktion von KSP 2 geleitet hatten - und das neue Studio befindet sich in unmittelbarer Nähe zum alten Studio. In einer Videobotschaft erklärten die Entwickler zwar nicht die Gründe für diese Veränderung, verrieten aber, dass sie weiterhin eng mit Squad ( Kerbal Space Program ) zusammenarbeiten werden und fortan besseren Zugriff auf die Ressourcen von Private Division hätten.Kerbal Space Program 2 soll zwischen April 2020 und März 2021 erscheinen. Der Vorgänger hat sich mehr als 3,5 Mio. Mal weltweit verkauft.Letztes aktuelles Video: Episode 1 - Next Gen Tech