Kerbal Space Program 2: Spieleinstieg soll leichter fallen

Die Entwickler von Kerbal Space Program 2 (Intercept Games) wollen den Einstieg in die Raketenbau-, Weltraum- und Explosionssimulation im Vergleich zum Vorgänger vereinfachen. "Das Spielkonzept wurde so überarbeitet, dass der Spieleinstieg leichter fällt", heißt es in der Ankündigung, obgleich die physikalisch korrekte und aufwändige Simulation der Geschehnisse weiterhin zu den "obersten Prioritäten" gehören soll.Intercept Games und Private Division: "Unten findet ihr ein Video der Entwickler (mit Gastauftritten der Astrophysiker Joel Greene & Scott Manley), in dem sie genauer auf das neue Tutorialsystem eingehen, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vorstellen und über die Philosophie sprechen, mit der sie an die Entwicklung von Kerbal Space Program 2 herangegangen sind. Ziel war es immer, ein Spielerlebnis zu schaffen, bei dem man nicht nur etwas lernen, sondern bei dem man auch einfach Spaß haben kann."Kerbal Space Program 2 soll irgendwann zwischen April 2022 bis März 2023 (Geschäftsjahr 2023 von Take-Two Interactive) erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Episode 3 Next Gen Astronauts