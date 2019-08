Everspace 2: Rockfish Games kündigt Nachfolger im offenen Weltraum an - 4Players.de

Rockfish Games hat mit Everspace 2 einen Nachfolger angekündigt, der sich entscheidend von seinem Vorgänger unterscheiden soll: Es handelt sich nicht mehr um einen Roguelike-Titel, sondern ein Abenteuer im offenen Weltraum "mit klassischen RPG-Elementen und persistenter Spieler-Progression sowie einer weitaus größeren Anzahl an Spielerschiffen und deutlich erweitertem Storytelling". Einzelheiten stellen die Entwickler in den nachfolgenden ausführlichen Spielszenen vor.Erscheinen soll Everspace 2 in der zweiten Hälfte des übernächsten Jahres auf PC, PlayStation 4 und Xbox One - der Early Acces auf Steam soll allerdings bereits Ende 2020 starten. Bei der Finanzierung soll zudem ähnlich wie beim Vorgänger eine Kickstarter-Kampagne helfen, die am 9. September starten wird. Für den erfolgreichen Abschluss der Kampagne werden 450.000 Euro benötigt.Letztes aktuelles Video: Ausführliche SpielszenenLetztes aktuelles Video: gamescom 2019 Ankuendigungs-Trailer