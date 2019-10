Everspace 2: Stärkerer Story-Fokus und mehr Raumschiffe - 4Players.de

Die Kickstarter-Kampagne von Everspace 2 läuft noch bis zum 4. November 2019 um 23:59 Uhr. Bisher ist etwas mehr als 60 Prozent des Finanzierungsbetrags in Höhe von 450.000 Euro zusammengekommen. Das Projekt wird nur finanziert, wenn dieses Ziel erreicht wird. Beim Start der Kampagne (Anfang Oktober) war eine digitale PC-Version ab 40 Euro erhältlich. In der Zwischenzeit haben die Entwickler noch digitale Fassungen für 30 Euro (PC) und 35 Euro (Konsolen) in limitierter Zahl nachgeschoben.Um das Finanzierungsvorhaben weiter anzuschieben, haben die Entwickler aus Hamburg zwei Videos veröffentlicht, in denen sie näher auf die Story des Weltraumspiels und die verschiedenen Raumschiffe eingehen - auch im Vergleich zum Vorgänger."Bedingt durch den Wechsel von der bisherigen Roguelike-Spielmechanik hin zum Open-World-Gameplay mit klassischen RPG-Elementen, rückt auch die Story der Kampagne mit rund 20 Stunden Spielzeit mehr in den Fokus. Zwar wird die Heldengeschichte als Klonpilot aus dem beliebten ersten Teil fortgesetzt, weswegen Fans auch auf bekannte Charaktere treffen werden, jedoch unter völlig neuen Bedingungen: Die Motivation des Helden ist zur Abwechslung mal nicht die Rettung der kompletten Galaxie, sondern die Suche nach dem Sinn des Lebens und dem eigenen Platz in der Gesellschaft. Als Inspiration dienten Sci-Fi-Filmklassiker wie beispielsweise Blade Runner, The Sixth Day aber auch Videospiele wie Detroit: Become Human, die sich alle mit dem Thema beschäftigen, was Menschsein eigentlich ausmacht. Auch die gesamte Spielwelt von Everspace 2 wird deutlich lebendiger und differenzierter gestaltet sein. Gesetzlose organisieren sich in eigenen Outlaw-Klans, die sich sowohl visuell als auch in ihrer technologischen Entwicklung voneinander unterscheiden werden", schreiben die Entwickler.Die Raumschiffe werden folgendermaßen vorgestellt: "Neben einer offenen Spielewelt sehnten sich Weltraumspielbegeisterte vor allem eine größere Auswahl an Schiffen mit umfangreichen Möglichkeiten der Individualisierung herbei. Zusätzlich zu der Primär-, Sekundär- und Tertiärfarbe sowie dem Hoheitszeichen sind ab einem gewissen Spielerfortschritt verschiedene Schiffsrümpfe, -flügel, -antriebe und Erweiterungen frei wählbar. Über den mittelschweren Raumjägern sind zudem eine leichte sowie eine schwere Klasse an Spielerschiffen geplant, die sich in ihren Fähigkeiten wesentlich unterscheiden werden. Insgesamt werden über 100 verschiedene Spielerschiffe im finalen Spiel verfügbar sein.""Bei der Entwicklung der Kampagne war uns besonders wichtig, dass nicht nur die Geschichte aus dem beliebten ersten Teil logisch fortgesetzt wird, sondern auch, dass unsere Charaktere mehr emotionale Tiefe und facettenreichere Motivation gewinnen. Wir haben viel Zeit und Arbeit in das Storytelling gesteckt und uns dazu auch Unterstützung von Top-Storywriter Joshua Rubin geholt, um die erzählerische Qualität der rund 20-stündigen Kampagne im Hinblick auf unsere gestiegenen Ambitionen sicherzustellen", so Michael Schade, CEO und Mitgründer von Rockfish Games. "Neben der deutlich umfangreicheren Geschichte in einer offenen Welt, den Rollenspielelementen und dem Beutesystem, ist eines der größte Features in Everspace 2 das modulare System für nahezu unendlich verschiedene Spielerschiffsvarianten, die dennoch nicht beliebig aussehen und zudem unterschiedliche Spielweisen sowie umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten bieten."Der Early Access von Everspace 2 auf Steam ist aktuell für September 2020 geplant. Die Veröffentlichung der Vollversion für PC, PlayStation 4 und Xbox One ist für das zweite Halbjahr 2021 anvisiert. Unterstützer der Kickstarter-Kampagne werden die Demo-Version von Everspace 2 noch Ende dieses Jahres via Steam erhalten.