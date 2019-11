Everspace 2: Zusatzfinanzierung via Kickstarter gesichert; erstes Zusatzziel steht an - 4Players.de

Nach einem eher verhaltenen Start hat die Kickstarter-Kampagne von Everspace 2 am Ende noch ordentlich Fahrt aufgenommen. Am finalen Tag der Kampagne ist das Mindestfinanzierungsziel bei 450.000 Euro erreicht worden. "Die Zusatzfinanzierung für den ambitionierten Nachfolger des Überraschungshits (...) ist nun gesichert. In Kombination mit dem Gewinn und den immer noch laufenden Einnahmen des Vorgängers kann Rockfish Games nun vollkommen unabhängig Everspace 2 im geplanten Umfang entwickeln und bereits im September 2020 im Early Access auf Steam veröffentlichen", heißt es weiter. Die Vollversion für PC, PlayStation 4 und Xbox One wird im zweiten Halbjahr 2021 erscheinen.Sollten bis heute Abend um 23:59 Uhr noch 500.000 Euro zusammenkommen (aktuell: 493.000 Euro), wird auch das erste Stretch-Goal, die "Ancients' Rifts", realisiert. In diesem Endgame-Gebiet können Piloten während ihrer Erkundung auf Risse im Weltraum stoßen, die sie in besonders gefährliche Regionen führen. Die Entwickler erklären weiter: "Hier müssen sie all ihre Stärke und Finesse unter Beweis stellen, um Zone für Zone immer größer werdenden Schwierigkeiten zu überstehen. Währenddessen können sie mächtige Artefakte der Ancients und sehr seltene Ressourcen sammeln, mit denen sie ihre Ausrüstung mit der uralten aber mächtigen Technologie aufwerten können. Stirbt ein Pilot, wird er aus dem Riss hinausgeworfen und erwacht wie aus einem Traum an seinem vorigen Standort. Trotz seines abrupten Ablebens kann er sich dennoch über die zuvor gesammelte Beute sowie eine saftige Bonusprämie freuen, je nachdem, wie tief er in das unbekannte Gebiet vorgedrungen ist.""Wir sind überglücklich und all unseren Unterstützern zutiefst dankbar, dass wir die Finanzierung kurz vor Ende der Kampagne doch noch geschafft haben, nachdem es zur Mitte hin unerwartet zäh lief. Wir haben uns davon aber nicht entmutigen lassen. Stattdessen haben wir weiterhin mehrere hochwertige Vlogs und kleinere Produktions-Updates veröffentlicht, und gemeinsam mit unseren Superfans intensiv daran gearbeitet, die Botschaft von unserer ambitionierten Kickstarter-Kampagne weiter zu verbreiten sowie allgemeines Vertrauen zurückzugewinnen, das verständlicherweise gerade bei PC-Spielern in jüngster Vergangenheit geradezu leichtfertig von Dritten verspielt wurde", so Michael Schade, CEO und Mitgründer von Rockfish Games. "Dank unserer erfolgreichen Kampagne können wir jetzt nicht nur unseren Traum von Everspace 2 wie geplant in vollem Umfang und als 100% unabhängiges Studio gemeinsam mit unserer Community umsetzen. Es ist auch ein deutlich positives Signal für andere Indies, dass man mit einem überzeugenden Prototypen sowie intensiver und vor allem authentischer Kommunikation mit seinen Fans auf Kickstarter sehr wohl erfolgreich sein kann, auch wenn die Rahmenbedingungen derzeit alles andere als günstig sind."Letztes aktuelles Video: Vlog 02 Ueber 100 Raumschiffe