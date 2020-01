Everspace 2: Closed Alpha startet Ende April

Rockfish Games will Ende April einen geschlossenen Alphatest für Everspace 2 bei Steam starten. Den Zugangscode erhalten Nutzer, die das Projekt im Rahmen der Kickstarter-Kampagne unterstützt und sich dabei mindestens für die Belohnungsstufe First Flush Edition entschieden haben.Weitere Details will Rockfish Games im Dev Livestream verraten. Geplant ist die Übertragung am 31. Januar von 20 bis 22 Uhr auf dem offiziellen Twitch-Kanal der Entwickler , außerdem via Youtube und Mixer Derzeit konzentriert sich das Team auf die Weiterentwicklung der Spielwelt und die Einbindung der Hauptmissionen. Im Rahmen eines internen Playtests hat man außerdem beschlossen, schon bald neue Spielszenen aus Everspace 2 zu präsentieren.Letztes aktuelles Video: Vlog 02 Ueber 100 Raumschiffe