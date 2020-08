Everspace 2: Cockpit-Ansicht, das Sternensystem Union und Early-Access-Details

Screenshot - Everspace 2 (PC) Screenshot - Everspace 2 (PC) Screenshot - Everspace 2 (PC) Screenshot - Everspace 2 (PC)

Rockfish Games präsentierte im Rahmen der digitalen gamescom 2020 neue Inhalte aus der Early-Access-Version von Everspace 2 , die im Dezember diesen Jahres erscheinen wird. Hierzu gehört z.B. die Cockpit-Ansicht mit voll funktionsfähigen Displays. Auch Schiffstyp, Upgrades und Farbanpassungen wirken sich auf den Innenraum des Cockpits aus."Zusätzlich zum neuen Trailer wird die Early Access Version von Everspace 2 auf Steam Zugang zum neuen Sternensystem Union ermöglichen, einem geschäftigen Handelszentrum, in dem sich die interstellare Spielwelt vollständig entfaltet. Dieser neue Abschnitt des Spiels präsentiert sich in einem vollkommen neuen Gewand dank der Mischung aus handgefertigten und prozeduralen Locations mithilfe der technischen Möglichkeiten der Unreal Engine 4: Massive Wolkenformationen treffen auf Gewitter, zerschmetterte Asteroiden und weitere einzigartige Umgebungen sowohl im Weltraum als auch auf Planetenoberflächen", schreiben die Entwickler.Mit Start des Early Access werden die Okkar, die vorherrschende Alien-Rasse des ursprünglichen Everspace, wieder im Spiel auftauchen. Die Early-Access-Version bietet weitere fünf bis zehn Stunden neue Inhalte, zwei neue spielbare Schiffsklassen, die Cockpit-Ansicht sowie eine höhere Level-Obergrenze und viele Verbesserungen - zusätzlich zu den bisherigen zehn Spielstunden der Closed Alpha."Dank des hervorragenden Feedbacks auf den Everspace-2-Prototypen und die Closed Alpha war unser Team noch motivierter, die technischen und künstlerischen Möglichkeiten der Unreal Engine 4 so gut wie möglich auszuschöpfen", so Michael Schade, CEO und Mitbegründer von Rockfish Games. "Das neue Sternensystems Union zeigt, welch außergewöhnliches visuelles und spielerisches Erlebnis ein Weltraum-Shooter der nächsten Generation wie Everspace 2 Hardcore-Fans von Weltraum-Action-Spielen bieten kann. Wir können es kaum erwarten, dass begeisterte Weltraumpiloten später in diesem Jahr die ersten beiden von acht Sternensystemen in Everspace 2 erforschen. Wir freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit mit der Community, um unsere ehrgeizige Vision zu verwirklichen."Everspace 2 wird im September für Unterstützer der Kickstarter-Kampagne verfügbar sein. Eine Demo mit frühen Inhalten aus dem Spiel kann bereits auf Steam heruntergeladen werden. Im Dezember soll der Early Access beginnen.Letztes aktuelles Video: PCGamingShowTrailer