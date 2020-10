Everspace 2: Early Access wegen Cyberpunk 2077 auf Januar 2021 verschoben

Der eigentlich für Dezember geplante Early-Access-Start von Everspace 2 ist auf Januar 2021 verschoben worden. Der Grund für die Termin-Verschiebung ist eine "strategische Entscheidung" des Studios, da Cyberpunk 2077 als "eines der meist erwarteten Spiele" erst am 10. Dezember 2020 veröffentlicht wird und es wohl "eine ziemlich große Zielgruppenüberschneidung" bei beiden Spielen gibt. Um die Wartezeit bis zum Early Access zu verkürzen, werden jedoch alle Unterstützer/Backer, die mindestens eine digitale Kopie von Everspace 2 via Kickstarter erworben haben, ab dem 2. November Zugang zur Closed Beta erhalten."Die Portierung des ursprünglichen Everspace auf Konsolen der letzten Generation war damals eine ziemliche Herausforderung für uns. Wir können uns also gut vorstellen, wie viel aufwendiger die Portierung eines so großen Titels wie Cyberpunk 2077 auf Xbox One und PlayStation 4 birgt", so Michael Schade, CEO & Mitgründer von Rockfish Games. "Wir wissen von unserer Community, dass es eine ziemlich große Zielgruppenüberschneidung zwischen den beiden Titeln gibt, daher haben wir uns entschlossen, unsere Veröffentlichung auf Januar zu verschieben. Wir sind uns bewusst, dass dies für weiteren Unmut sorgen wird, aber mit dem wohl am meisten erwarteten Videospiel der Geschichte zu konkurrieren, ist einfach keine gute Idee. Um dem Ganzen eine positive Wendung zu geben, erhalten alle berechtigten Kickstarter-Backer bereits am 2. November Keys für die Closed Beta, damit sie die ersten 10 Stunden von Everspace 2 einen Monat früher spielen können. Darüber hinaus planen wir, 200 zusätzliche Closed Beta Keys über Medienpartner und unsere wöchentlichen Community-Streams zu verschenken, um ein paar weitere Weltraumpiloten glücklich zu machen."In der Zwischenzeit hat das Entwicklerteam weiter an Everspace 2 gearbeitet und auch erste Details zum Crafting-System verraten, das auch in der Early-Access-Version enthalten sein wird."Wie in jedem Looter-Shooter ist je nach Spielweise und -geschick auch das Besiegen von Gegnern und das Abschließen von niedrigstufigen Quests nötig, um in der Story-Kampagne voranzukommen. Da die Belohnungen meist nicht für die weitere Charakterentwicklung und Ausrüstung aufgrund des niedrigeren Levels eingesetzt werden kann, kommt hier das neue Crafting System ins Spiel, um auch aus vermeintlichem Schrott wertvolle Ausrüstung herzustellen. Es können sowohl Primärwaffen, Sekundärwaffen als auch Schiffsmodule verbessert werden und im Laufe des Spiels immer seltenere Baupläne zur Herstellung epischer Waffen und Ausrüstung gesammelt werden."Im jüngsten Kickstarter-Beitrag wurde ebenfalls das Gunship vorgestellt. Das Gunship ist eine bis an die Zähne bewaffnete Unterklasse, mit einem 360°-schwenkbaren, automatisierten Geschützturm als Ultimate-Spezialfähigkeit.Letztes aktuelles Video: PCGamingShowTrailer