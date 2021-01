Everspace 2: Weltraum-Looter-Shooter startet in den Early Access; Ausblick auf kommende Inhalte

Enigma2311 hat geschrieben: ? Gestern 22:39

kamm28 hat geschrieben: ? Gestern 20:24 Die Rogue-Mechaniken sind weg - wurde direkt mit einem Kauf belohnt.

Neben "Games as a service", Mikrotransaktionen und "pappen wir mal Survival mit drauf" die schlimmste Entwicklung in der Spielebranche der letzten 20 Jahre. Die Rogue-Mechaniken sind weg - wurde direkt mit einem Kauf belohnt.

Auf Everspace bezogen würd ich recht geben, da fühlte sich das Prinzip irgendwie nicht gut an. Für Spiele die Rogue-like (oder lite) -Mechaniken gut umsetzen empfinde ich genau das Gegenteil.. Einige meine absoluten Favoriten sind aus dem Genre... The Binding of Isaac ist mein meitgespieltes Singeplayerspiel überhaupt mit weit über 1000 Stunden. Auch Dead Cells und Rogue Legacy haben viel Spass gemacht.. also für mich eine der besten Entwicklungen (oder Wiederbelebungen) eines GenresZum Thema:Hört sich auf jeden Fall gut an uns sieht toll aus. Kommt mal auf die Liste.. aber der Pile of "Shame" ist einfach noch zu groß.