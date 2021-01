Everspace 2: Erfolgreicher Early-Access-Start des Weltraum-Looter-Shooters

Rockfish Games ist mit dem Verkaufsstart der Early-Access-Version von Everspace 2 auf Steam und GOG.com ziemlich zufrieden, zumal der Weltraum-Looter-Shooter bei der DEP-Verleihung (Deutscher Entwicklerpreis 2020) auch in der Kategorie "Most Wanted" ausgezeichnet wurde. Weltweit konnte sich das Spiel für zwei Tage an die Spitze der weltweiten Steam-Topseller setzen. Aktuell liegt es auf dem dritten Platz der deutschen Topseller-Charts."Der Start von Everspace 2 im Early Access und GiD Programm hatte unsere kühnsten Erwartungen übertroffen und wir bekommen sowohl von Fans als auch Pressevertretern auf der ganzen Welt viel überwältigend positives Feedback", so Michael Schade, CEO und Mitgründer von Rockfish Games. "Nachdem wir mit mehr als 260.000 Wunschlisten-Einträgen auf Steam in den Early Access gestartet sind, waren wir sehr zuversichtlich. Dass wir im Nu auf Platz 1 der weltweiten Steam Charts landen und nach wenigen Stunden mit 3.000 gleichzeitigen Spielern sogar den Rekord des Vorgängers im ersten großen Sale mehr als verdoppeln, hätten wir jedoch nie gewagt zu träumen. Mit aktuell 94% positiven Bewertungen scheinen wir jedenfalls voll ins Schwarze bei zigtausend weltraumbegeisterten Spielern getroffen zu haben. Wir sind super stolz auf unser Team und unsere Community und freuen uns auf jeden weiteren Meilenstein." Zur Vorschau : Der Weltraum-Shooter Everspace 2 entfernt die Roguelike-Elemente, öffnet dafür aber den Weltraum stärker und baut Beutejagd sowie Story aus. Wir haben uns die Early-Access-Version näher angeschaut.Letztes aktuelles Video: VideoVorschau