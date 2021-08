Everspace 2: Zweites großes EA-Update bringt Sternensystem, Raumschiffklasse, Gefährten und Missionen

Außerdem seien mehr als 120 Verbesserungen und Korrekturen im Weltraum-Actionrollenspiel umgesetz worden, so die Pressemitteilung:"Zharkov: The Vortex besteht aus einer gigantischen Gaswolke um das Zentralgestirn, vollgepackt mit neuen Umgebungen, Orten und Sternenbasen, die auf Erkundung warten. Dabei ist jedoch äußerste Vorsicht geboten, denn nicht nur heftige Gewitterstürme und starke Feinde fordern ihre Opfer, auch in den gigantischen Schiffswracks lauern unbekannte Gefahren. In der Rolle von Adam, einem ehemaligen Klonpiloten, taucht der Spieler tief in die zwielichtigen Machenschaften des Bergbauunternehmens Grady & Brunt ein, deckt Geheimnisse auf, die zu den Mysterien der Ancients führen und erfährt dadurch, wie alle bisher bekannten Fraktionen im Spiel miteinander verbunden sind.(...)