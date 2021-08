Everspace 2: Neue Demo steht bereit; Khaït-Nebel im nächsten Update

"Im vierten Sternensystem werden Early Access-Piloten die Bekanntschaft mit diversen neuen sowie mitunter bereits bekannten außerirdischen Lebensformen machen. So können sich Piloten des frühen Everspace 2 Prototypen beispielsweise auf die Rückkehr der beliebten Schattenkreaturen freuen, bei deren Paarung man etwas nachhelfen muss, wofür sie sich im Erfolgsfall mit wertvollen Ressourcen bedanken.

Darüber hinaus wartet eine Vielzahl an Weltraumstationen und besonderen Orten im Khaït Nebel, wo teils bekannte mit neuen Gameplay-Elementen kombiniert werden, um selbst erfahrenen Piloten neue Herausforderungen zu bieten, ohne dabei weniger geübte Spieler komplett zu überfordern.

Neben der Anhebung des maximalen Spieler-Levels und einem Satz an neuen Spieler-Perks wird im Herbst-Update auch die Kampagne um einige Kapitel weitergeführt werden. Diese wird nicht nur neue wesentliche Geheimnisse im Everspace-Universum offenbaren, sondern Adam Roslin und seine Gefährten auch auf eine harte Probe stellen, an der ihre gemeinsame Sache aufgrund gegensätzlicher persönlicher Interessen zu scheitern droht."

Nach dem letzten umfangreichen Update der Early-Access-Version hat Rockfish Games eine neue Demo zu Everspace 2 veröffentlicht. Diese Demo-Version basiert nicht mehr auf dem veralteten Prototypen, sondern auf der aktuellen Early-Access-Version. Interessierte Testpiloten können in der Demo einen Teil des ersten Sternensystems anspielen ( Download auf Steam ). Ausprobieren kann man die ersten fünf Hauptmissionen, zwei Nebeneinsätze und "unendlich viele Zufallsbegegnungen" im ersten Sektor des Ceto-Systems. Spielstände von der Demo können in die Early-Access-Version übertragen werden. Das Levelcap der Demo ist jedoch auf Level fünf begrenzt."Als komplett eigenfinanziertes, unabhängiges Veteranen-Studio stand maximale Transparenz gegenüber unseren Fans schon immer im Mittelpunkt unserer Kommunikation. Wie stets betont haben wir eine sehr starke Vision für unser Spiel und unser Team steckt seine ganze Energie und Leidenschaft in die Entwicklung von Everspace 2, um ein wirklich einzigartiges Spielerlebnis im hart umkämpften Space-Genre zu bieten. Dabei stehen wir unverändert zu all unseren Versprechen, die wir in unserer Kickstarter-Kampagne gegeben haben und allein daran wollen wir uns messen lassen", so Michael Schade, CEO und Mitgründer von Rockfish Games. "Wir sind uns allerdings auch im Klaren, dass die Entwicklung eines spektakulären Weltraumspiels basierend auf diversen Inspirationen von kultigen Weltraum-Shootern sowie einigen der beliebtesten Open-World-ARPGs und Looter-Shootern teilweise zu hohe Erwartungen wecken kann, die weit über unser Budget und unsere Möglichkeiten als Indie-Studio mit etwa 20 Entwicklern und einer Handvoll äußerst talentierter externer Entwicklungspartner hinausgehen. Obwohl wir bereits über 90 wöchentliche Gamedev- und Community-Streams auf unseren Twitch- und YouTube-Kanälen veranstaltet haben, in denen wir immer den neuesten Entwicklungsstand live in Aktion zeigen und brennende Fragen unserer Community beantworten, verstehen wir, dass es für manche Hardcore-Space-Sim-Liebhaber auf einige technische Details ganz besonders ankommt, die sie selbst erfahren wollen, bevor sie eine Kaufentscheidung fällen. Wir haben uns daher entschlossen, eine komplett neue Demo zu veröffentlichen, die zu 100% auf der aktuellen Early Access-Version basiert, damit wirklich jeder interessierte Weltraumpilot direkt ins Cockpit springen kann, um unsere Arbeit ganz unverbindlich zu testen."Außerdem geben die Entwickler einen Mini-Ausblick auf das nächste Inhaltsupdate (Khaït Nebel):Jeden Freitag zeigt das Everspace-2-Team auf dem Rockfish-Games-Twitch und YouTube-Kanal von 20:00 bis 22:00 Uhr neue Inhalte aus dem Spiel.Letztes aktuelles Video: Zharkov Release Gameplay Trailer