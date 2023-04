Everspace 2: Vollversion erscheint nach zwei Jahren Early Access in dieser Woche

Everspace 2: Singleplayer-Space-Action statt Roguelike

Pläne für die Zukunft

Fünf Jahre lang hat das Hamburger Studio Rockfish Games angewerkelt. Seit zwei Jahren befindet sich das Weltraumspiel im Early Access – diese Woche steht nun derbevor.Genauer gesagt wird Everspace 2 amerscheinen und zwar auf Steam, GOG und im Microsoft Store. Konsolenspieler müssen hingegen länger warten, denn für die PlayStation 5 und Xbox Series X | S soll der Release erst im Sommer 2023 folgen. Ein genaues Datum steht noch aus. Die PlayStation 4 und Xbox One werden hingegen nicht mehr bedient.Wer bislang nichts von Everspace 2 mitbekommen hat, der dürfte angesichts der Entwicklung recht überrascht sein, denn im Vergleich zum Vorgänger gibt es einige große Änderungen. Die erste ist dabei fast schon drastischer Natur, denn Everspace 2 ist kein Roguelike mehr, sondern die Entwickler haben für den Nachfolger diese Elemente rausgeworfen.Stattdessen ist das Spiel von Rockfish Games nun ein reines, großes Singleplayer-Weltraum-Abenteuer, welches eine umfangreiche Geschichte erzählt. Darüber hinaus könnt ihr mehrere verschiedene Sternensystem relativ frei erkunden und sammelt unterwegs reihenweise Beute, um das eigene Raumschiff Stück für Stück zu verbessern, sowie Erfahrungspunkte. In gewisser Weise erinnert Everspace 2 mit seiner Lootspirale dabei an klassische Action-Rollenspiel-Vertreter der MarkeoderZeit solltet ihr trotzdem für Everspace 2 mitbringen, denn ein kleines Unterfangen wird das Spiel nicht. Gemäß der Entwickler soll alleine die Hauptkampagne mit lediglich ein paar absolvierten Nebenmissionen knapp 30 Stunden in Anspruch nehmen. Wer hingegen alles erleben will, kann sogar bis zu 90 Stunden im Weltall verbringen. Und während im Early Access die Vertonung noch rein englischer Natur war, wird es zum Release auch deutsche Sprecher geben.Die Version 1.0 ist zudem nicht das Ende der Reise von Everspace 2. Das Team plant, in der zweiten Jahreshälfte von 2023 ein kostenloses Inhaltsupdate nachzuschieben. Was Spieler darin erwartet, bleibt aber noch ein Geheimnis.Das gilt auch für ein zweites Projekt, denn bereits jetzt arbeiten die Entwickler an einer großen kostenpflichtigen Erweiterung für Everspace 2. Diese soll voraussichtlich Mitte 2024 erscheinen. Details bleiben jedoch vorerst unter Verschluss.Wie gut sich Everspace 2 bereits im Early Access schlug,Letztes aktuelles Video: Zharkov Release Gameplay Trailer