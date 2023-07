Everspace 2: Mischung aus Freelancer und Diablo erscheint im August für Konsolen

Everspace 2: Flotte Gefechte mit jeder Menge Loot

Neue Inhalte in Aussicht gestellt

Im April eroberte die Vollversion vonbereits den, jetzt findet die Mischung ausundauch ihren Weg auf dieund. Wie Entwickler Rockfish Games bekannt gibt, wird Everspace 2 im August für die aktuellen Konsolen erscheinen.Der Stichtag ist der, dann soll Everspace 2 den Weltraumhafen verlassen und auf eurer PlayStation 5 oder Xbox-Konsole landen. Die Nintendo Switch wird hingegen vorerst nicht mit einer Veröffentlichung bedient. Ob sich das in Zukunft ändert, bleibt abzuwarten.Wem Everspace 2 bislang nichts sagt, hier ein kurzer Abriss: Weltraum, Raumschiffe, intensive und rasante Dogfights, eine motivierende Lootspirale und ein bisschen Story gibt es im reinen Singleplayer-Abenteuer auch. Die größte Stärke des Weltraum-Shooters mit Action-Rollenspiel-Einschlag sind aber zweifelsohne die Gefechte, die wir. Ob in der Verfolger- oder Cockpit-Perspektive, optisch und spielerisch wissen die Kämpfe im Weltraum mit dem eigenen Raumschiff und den vielen verschiedenen Waffenvarianten zu überzeugen.Im Vergleich zum direkten Vorgänger ist Everspace 2 übrigensmehr, sondern fällt recht klassisch aus. Zwischen den vielen Dogfights mit anderen Raumschiffen dürft ihr außerdem ein verhältnismäßig großes Universum bereisen, Handel betreiben, feindliche Basen ausräuchern, Nebenaufträge absolvieren und vieles mehr.Inhaltlich gibt es derweil keine Neuerungen bei der Konsolenversion, aber sowohl PS5- als auch Xbox-Spieler erhalten natürlich Everspace 2 mit allen bisher veröffentlichten Updates. Auf der Xbox Series X | S könnt ihr die Weltraum-Action zudem über denerleben.Wer hingegen Everspace 2 vielleicht am PC schon durchgespielt hat, muss sich noch ein bisschen in Bezug auf inhaltlichen Nachschub gedulden. Ein großes Update ist für Ende des Jahres geplant, auch wenn das Team noch keine genauen Details verraten wollte. Darüber hinaus soll 2024 eineveröffentlicht werden, zu der das Hamburger Entwicklerstudio aber ebenso derzeit schweigt.Erfolgreich ist Everspace 2 auf jeden Fall schon. Nachdem man zuvor zwei Jahre im Early Access verbrachte, konnte der Release der Vollversion im April