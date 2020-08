Little Nightmares 2: Das Horror-Abenteuer beginnt erst 2021; Spielszenen im Trailer

Bei der gamescom 2020 ist der Releasetermin von Little Nightmares 2 genannt worden. Laut Bandai Namco Entertainment wird das Horror-Abenteuer am 11. Februar 2021 für PC (digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Das Spiel wird zudem später im Jahr 2021 auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich sein. Diejenigen, die das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon besitzen, können durch ein kostenloses Upgrade dann auch auf der neuen Konsolengeneration spielen.Publisher: "Little Nightmares 2 dreht sich um den kleinen Jungen Mono, der in einer verzehrten Welt gefangen ist. Begleitet wird er von Six, der Protagonistin des ersten Spiels, die hier computergesteuert ist. SpielerInnen werden eine Beziehung zu Six aufbauen, mit ihr zusammen Rätsel lösen, die gruseligen Geheimnisse der Welt aufdecken und von ihren monströsen Bewohnern, wie dem entsetzlichen Jäger und der grotesken Lehrerin, entkommen."Weitere Spielszenen sollen am Freitag während des gamescom-Studios gezeigt werden, u.a. erste Ausschnitte aus dem ersten Level (Die Wildnis).Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer