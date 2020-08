Little Nightmares 2: Video: Düstere Spielszenen aus der Wildnis

Ein 15 Minuten langes Spielszenen-Video aus Little Nightmares 2 ist von Bandai Namco Entertainment veröffentlicht worden - mit Spoiler-Gefahr. In dem Video sieht man, wie Mono in der Wildnis außerhalb von Pale City auf Six trifft. Gemeinsam fliehen beide vor dem Jäger.Publisher: "Little Nightmares 2 dreht sich um den kleinen Jungen Mono, der in einer verzehrten Welt gefangen ist. Begleitet wird er von Six, der Protagonistin des ersten Spiels, die hier computergesteuert ist. Spieler und Spielerinnen werden eine Beziehung zu Six aufbauen, mit ihr zusammen Rätsel lösen, die gruseligen Geheimnisse der Welt aufdecken und von ihren monströsen Bewohnern, wie dem entsetzlichen Jäger und der grotesken Lehrerin, entkommen."Darüber hinaus kommt der Produzent im folgenden Video zu Wort und spricht zunächst ganz allgemein über das Spiel. Auf die Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger geht er ab 01:47 Min. ein. Danach geht es mit den Verbesserungen und der Genre-Einordnung weiter.Das Horror-Abenteuer wird am 11. Februar 2021 für PC (digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Das Spiel wird zudem später im Jahr 2021 auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich sein. Diejenigen, die das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon besitzen, können durch ein kostenloses Upgrade dann auch auf der neuen Konsolengeneration spielen.