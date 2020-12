Little Nightmares 2: Demo für PC veröffentlicht; Konsolen-Demo folgt Anfang 2021

Training begins today, little ones.



The #LittleNightmares II Wilderness demo and digital pre-orders are available now on Steam. The demo will be available for PS4. XB1, and Switch in early 2021, stay with us for updates. https://t.co/AOr9y557au pic.twitter.com/82hcGzpApU



— Little Nightmares II (@LittleNights) December 9, 2020

Eine Demo von Little Nightmares 2 ab 26,99€ bei vorbestellen ) ist auf PC via Steam veröffentlicht worden. In der Demo spielt man Mono und bahnt sich einen Weg durch einen unheimlichen Wald. Erreicht man die Hütte, kann man Six befreien und gemeinsam mit ihr vor dem Jäger fliehen. Anfang 2021 soll die Demo auch für PS4, Switch und Xbox One erscheinen.Publisher: "Little Nightmares 2 dreht sich um den kleinen Jungen Mono, der in einer verzehrten Welt gefangen ist. Begleitet wird er von Six, der Protagonistin des ersten Spiels, die hier computergesteuert ist. Spieler und Spielerinnen werden eine Beziehung zu Six aufbauen, mit ihr zusammen Rätsel lösen, die gruseligen Geheimnisse der Welt aufdecken und von ihren monströsen Bewohnern, wie dem entsetzlichen Jäger und der grotesken Lehrerin, entkommen."Das Horror-Abenteuer wird am 11. Februar 2021 für PC (digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Das Spiel wird zudem später im Jahr 2021 auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich sein. Diejenigen, die das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon besitzen, können durch ein kostenloses Upgrade dann auch auf der neuen Konsolengeneration spielen.Letztes aktuelles Video: Halloween Trailer