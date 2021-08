Little Nightmares 2: Enhanced Edition für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich

Beauty Mode*: LITTLE NIGHTMARES II läuft mit 30fps bei 4K-Auflösung mit optimiertem Ray Tracing.

Performance Mode*: Schaltet das Spiel auf 60fps. Dynamische Auflösung bis zu 4K, um 60fps mit Ray Tracing beizubehalten.

Ray-Traced Reflections: Erlaubt es jeder glänzenden Oberfläche, eine Reflexion zu erzeugen. Die Klarheit und Definition hängen von den Oberflächen ab.

Volumetrische Schatten: Erhöhte Auflösung von volumetrischen Schatten. Lichtstrahlen werden durch Objekte und Charaktere, die sich vor einer starken Lichtquelle bewegen, gestört.

Interaktive Partikel: Partikel sind reichlicher vorhanden und werden von Mono, Six und den Hauptgegnern dynamisch beeinflusst. Partikel schwimmen und wirbeln hinter ihnen und schaffen so eine realistischere und immersivere Umgebung.

Immersives Audio: Neuer immersiver 3D-Sound-Mix, der beim Hören über 5.1 / 7.1-Audiosysteme oder Kopfhörer ein noch intensiveres Erlebnis schafft.

Bandai Namco Entertainment hat die Enhanced Edition von Little Nightmares 2 ( ab 17,98€ bei kaufen ) veröffentlicht, die nicht bei den Tarsier Studios, sondern bei Supermassive Games (" Until Dawn ") entstand. Sie ist erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und auch den PC. Wer den düsteren Rätsel-Plattformer bereits für PS4 oder Xbox One besitzt, kann ein kostenloses Upgrade in Anspruch nehmen. Auf dem PC werden die Verbesserungen automatisch mit einem Patch aufgespielt.Hier die Übersicht, was die Enhanced Edition im Vergleich zu ursprünglichen Fassung zu bieten hat:Letztes aktuelles Video: Enhanced Edition