Humankind: Ruhm-Punkte als übergreifende Siegesbedingung und Kulturen zur Spezialisierung des Spielstils

Die zentrale Siegesbedingung in Humankind sind die Ruhm-Punkte, die als Vereinheitlichung der Siegesbedingungen aus anderen 4x-Strategiespielen fungieren. Ruhm bekommt man für alle "großen Taten", z.B. für jede Entdeckung, für jedes gebaute Weltwunder und für sonstige Errungenschaften wie eine Erdumrundung.Eine weitere Möglichkeit, Ruhm zu sammeln, sind Epochensterne, die man über die sechs Ären hinweg verdienen kann. "Sie sind ebenfalls in Kategorien unterteilt, die verschiedene Spielstile widerspiegeln. So gibt es etwa einen Epochenstern für das Bevölkerungswachstum, einen für Kriege und die Anzahl vernichteter Einheiten, einen für die Finanzen etc. Epochensterne bringen aber nicht nur Ruhm, sie erlauben es auch, in die nächste Epoche voranzuschreiten. Im Spiel gibt es sechs Epochen, die für die Epochensterne relevant sind: von der Bronzezeit bis zur Neuzeit."Beim Übergang von einer Epoche zur nächsten haben die Spieler die Wahl zwischen zehn Kulturen aus der nächsten Epoche. Die gewählte Kultur vermischt sich dann mit der "aktuellen Kultur" und erlaubt eine Spezialisierung des gewünschten Spielstils. Möchte man sich beispielsweise auf die Produktion konzentrieren, wählt man die Ägypter, wodurch ebenfalls die Pyramiden als Weltwunder und spezielle Militäreinheiten freigeschaltet werden. Soll es mehr Forschung sein, wären Babylonier die richtige Wahl. Die Entscheidung ist endgültig und bedeutet den Verzicht auf die Vorteile anderer Kulturen."Natürlich wollen wir die Spieler nicht dazu zwingen, eine Kultur aufzugeben, die sie besonders mögen. Daher kann man nicht nur von einer Kultur zu nächsten wechseln, sondern eine Kultur auch weiterentwickeln. Dadurch verzichtet man zwar auf einen neuen Bonus, den man sonst durch die neue Kultur erhalten würde, wenn man seine ursprüngliche Kultur beibehält", erklären die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Feature Focus Shaping Your Legacy