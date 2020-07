Humankind: Das Sounddesign und die Klänge der Natur

In der sechsten Folge der "Feature-Focus-Videoreihe" zu Humankind thematisieren die Entwickler das Design und die Aufnahme der Umgebungsgeräusche für das Spiel. Insgesamt bietet das 4X-Strategiespiel elf Soundkulissen, die auf den unterschiedlichen Biomen der Erde basieren - und deren Sounds an verschiedenen Orten rund um den Globus aufgezeichnet wurden.Sega: "Spieler erhalten die Möglichkeit in die einzigartigen Kulissen von elf unterschiedlichen Biomen einzutauchen, mit denen die echten Landschaften der Erde im Spiel akustisch abgebildet sind. Und auch wenn sie Städte gründen und diese weiter ausdehnen, so werden deren Leben und Vielfalt in die Kulissen akustisch integriert - sei es ein menschengefüllter Markt, ein Sägewerk oder auch nur ein Hammer, der auf harten Stahl trifft. Das Sound-Team von Amplitude Studios ist für seine Arbeit an Humankind an zahlreiche unterschiedlichste Orte auf der ganzen Welt gereist, von Paris über Schottland bis in den Grand Canyon. Sie reisten sogar bis an den Rand aktiver Vulkane in Italien, um die bedrohliche Kulisse des Vesuv einzufangen."Darüber hinaus hat das Team der Amplitude Studios ein Video mit einem einstündigen Loop aus Naturklängen erstellt.Spieler, die den Entwicklern bei bestimmten Aspekten beim Testen und Verbesseren unterstützen wollen, können sich beim Open-Dev-Projekt anmelden. Das Vorhaben startet im Sommer und bietet die Chance, drei Szenarien/Spielsysteme ausführlich zu testen ( zur Website ). Humankind soll 2021 erscheinen.