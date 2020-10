Humankind: Release im April, Editionen im Überblick und Beta-Demo auf Stadia

Hauptspiel auf Disc (unklar ob Steam oder Epic Games Store)

Entscheidungsmünze - eine doppelseitige Münze mit kulturellen Symbolen als Entscheidungshilfe

Boudicca Avatar-Set - fügt dem Spiel ein Boudicca-Set für den eigenen Avatar hinzu

Spielerprofil Vorbesteller-Dekoration - eine exklusive Dekoration für das Spielerprofil

Spieler Profil Symbol-Set - fügt zehn exklusive Symbole für das Spielerprofil hinzu

Digitaler Soundtrack - Die Musik von Arnaud Roy (auch bekannt als FlybyNo) im mp3-Format

Einheiten & Technologie-Baum - Eine komplette Übersicht über die Einheiten und Technologien im Spiel als gedrucktes Poster

Hauptspiel als Download

Ingame Notre-Dame Paket: Notre-Dame-Wunder - kann im Spiel erbaut werden Notre-Dame Narrative Events – fügt dem Spiel narrative Events rund um Notre Dame hinzu Victor Hugo Avatar Set - ein Victor-Hugo-Set für den eigenen Avatar "Inspirational" Avatar-Persönlichkeit – Inspirational-Persönlichkeit für den eigenen Avatar

Einheiten-&-Technologie-Baum liegt in digitaler Form im *.pdf-Format

Sega und die Amplitude Studios melden, dass Humankind im April 2021 erscheinen wird. Der Herausforderer von Civilization wird als Box-Version (Day-One-Edition) und bei teilnehmenden Händlern in einer Steel-Case-Variante (Limited Edition) sowie als Digital Deluxe Edition über Steam, Stadia und den Epic Games Store angeboten. Die Day-One-Edition wird in einer "umweltverträglichen und 100% recyclefähigen" Panorama-Art-Box erscheinen.Die Inhalte der Box-Versionen:Die Inhalte der digitalen Deluxe Edition entsprechend weitestgehend den Inhalten der Box-Variante, jedoch ohne die Entscheidungsmünze, Boudicca Avatar-Set, Spielerprofil-Vorbesteller-Dekoration und Spieler-Profil-Symbol-Set. Der Einheiten-&-Technologie-Baum liegt zudem in digitaler Form im *.pdf-Format vor.Darüber hinaus steht auf Stadia eine (kostenlose) Beta-Demo mit einem OpenDev-Szenario bereit ( zu Stadia ), das innerhalb der nächsten sieben Tage bis zum 28. Oktober auf Stadia gespielt werden kann. OpenDev ist ein Programm, das Spielern bereits frühzeitig Zugriff auf das Spiel gewährt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Gedanken und Ideen zum Spiel mit den Entwicklern zu teilen. Alles, was für die Teilnahme benötigt wird, ist ein aktiver Google-Account. Das neue Szenario ist für 100 Spielzüge kostenlos spielbar. Spieler durchlaufen die Ära der Antike als Nubier und spielen dann erstmals die Ära der Klassik mit einer von zehn frei wählbaren Kulturen.Letztes aktuelles Video: Feature Focus Religion