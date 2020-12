Humankind: Termin steht fest, Lucy-Trailer und umfangreiches OpenDev-Szenario

"40 Kulturen: Vier vollständige Ären oder 150 Spielzüge, je nachdem was zuerst erfüllt ist. Mit jeder Ära kann eine von 10 Kulturen gewählt werden, jede mit ihren ganz eigenen Gameplay-Attributen

Schlachten zu Land und zur See: Für viele war die frühe Neuzeit (Ära 4) für herrschaftliche Seefahrt und Erforschung bekannt. Doch neben Geplänkeln, darf auch erweiterte und komplexere Kriegsführung gewagt werden.

Diplomatische Bemühungen mit sieben KI-Gegnern: Die Diplomatie steht auf dem Prüfstand und das Team von Amplitude Studios freut sich auf Feedback zur Verbesserung dieses Systems. "

Hauptspiel auf Disc (unklar ob Steam oder Epic Games Store)

Entscheidungsmünze - eine doppelseitige Münze mit kulturellen Symbolen als Entscheidungshilfe

Boudicca Avatar-Set - fügt dem Spiel ein Boudicca-Set für den eigenen Avatar hinzu

Spielerprofil Vorbesteller-Dekoration - eine exklusive Dekoration für das Spielerprofil

Spieler Profil Symbol-Set - fügt zehn exklusive Symbole für das Spielerprofil hinzu

Ingame Notre-Dame Paket: Notre-Dame-Wunder - kann im Spiel erbaut werden Notre-Dame Narrative Events – fügt dem Spiel narrative Events rund um Notre Dame hinzu Victor Hugo Avatar Set - ein Victor-Hugo-Set für den eigenen Avatar "Inspirational" Avatar-Persönlichkeit – Inspirational-Persönlichkeit für den eigenen Avatar

Digitaler Soundtrack - Die Musik von Arnaud Roy (auch bekannt als FlybyNo) im mp3-Format

Einheiten & Technologie-Baum - Eine komplette Übersicht über die Einheiten und Technologien im Spiel als gedrucktes Poster

Hauptspiel als Download

Einheiten-&-Technologie-Baum liegt in digitaler Form im *.pdf-Format

Der Releasetermin steht fest: Humankind ab 47,99€ bei vorbestellen ) von den Amplitude Studios und SEGA Europe wird am 22. April 2021 erscheinen. Bei den Game Awards 2020 ist außerdem ein Trailer gezeigt worden, der Lucy, die Anführerin einer Zivilisation, die sie von Grund auf selbst erschaffen hat, gezeigt wird.Darüber hinaus ist eine spielbare "Lucy Opendev-Runde" angekündigt worden. Vorbesteller der Steam-Version dürfen vom 15. bis zum 28. Dezember (jeweils 16 Uhr) daran teilnehmen. Es ist das bisher umfangreichste OpenDev-Szenario, mit dem die Entwickler möglichst viel Feedback der Spieler sammeln möchten. Weitere Details zu den Inhalten des "Lucy-OpenDev-Szenarios":Letztes aktuelles Video: Lucy Trailer"Zur Veröffentlichung von Humankind können Spieler als weltberühmte Anführer oder als Avatare ihrer eigene Schöpfung spielen. Für das Lucy-OpenDev wurden spezielle Avatare von beliebten Twitch-Streamern erschaffen. Jeder Avatar verfügt über seinen eigene, handverlesene KI-Persönlichkeit (Aggressor, Expansionist, etc.). Teilnehmer des Lucy-OpenDev können diese Avatare über Twitch Drops sammeln und als Gegner ihrem Spiel hinzufügen. Wer den Streams lange genug folgt, erhält sogar die Chance, einen Zugang zum Lucy-OpenDev zu gewinnen!"Humankind erscheint in einer umweltverträglichen und 100% recyclefähigen Panorama-Art Box (Day-One-Edition) und bei teilnehmenden Händlern in einer Steel-Case-Variante (Limited Edition) sowie als Digital Deluxe Edition über Steam, Stadia und den Epic Games Store.Die Inhalte der Box-Versionen:Die Inhalte der digitalen Deluxe Edition entsprechend weitestgehend den Inhalten der Box-Variante, jedoch ohne die Entscheidungsmünze, Boudicca Avatar-Set, Spielerprofil-Vorbesteller-Dekoration und Spieler-Profil-Symbol-Set. Der Einheiten-&-Technologie-Baum liegt zudem in digitaler Form im *.pdf-Format vor.