Humankind: Gestaltung des Aussehens und der Persönlichkeit des eigenen Avatars

"Archetypen: Die grundsätzlichen Neigungen und Verhaltenszüge des Avatars. Planen sie eher vorausschauend oder wie es ihnen gerade so beliebt? Sind sie zuverlässige Alliierte oder fallen sie einem in den Rücken, wenn es mal eng wird? Und werden sie es einem übel nehmen, wenn man sie ihnen gleich behandelt? Man kann diese Eigenarten auf unterschiedlichen Achsen in jede Richtung beeinflussen, jedoch beeinflusst man mit einer Bewegung immer gleich so viele Eigenarten, dass man durchaus mit Bedacht vorgehen sollte.

Neigungen: Viel spezifischer als die Archetypen. Sie repräsentieren eine Art von Marotten oder vielleicht auch schon Obsessionen, über die der eigene Avatar verfügt. Geben sie niemals auf und kämpfen bis zum bitteren Ende oder weigern sich, unter welch auch immer Bedingungen niemals zu kapitulieren? Der eigene Avatar kann das ebenfalls. Oder vielleicht liebt jemand die Idee, eine antike Kultur auszuwählen und diese in die unmittelbare Gegenwart zu führen? Man kann den eigenen Avatar dazu bringen, das gleiche Ziel zu verfolgen.

Stärken: Endlich kann man dem eigenen Avatar unterschiedliche Stärken verleihen - passive Boni, mit denen man den Spielstil des eigenen Avatars abrunden kann. Ist man selber als Spieler der Kriegsführung zugetan und liebt die Schlachten in Humankind, dann möchte man möglicherweise die symbolhaften Einheiten des Avatars stärken. Bevorzugt man Forschung und Handel, so bieten sich sicherlich kleine Verbesserungen in den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft an."

In Humankind ab 47,99€ bei vorbestellen ) werden alle Zivilisationen in einer Partie durch einen Avatar repräsentiert, den man als Spieler selbst anpassen bzw. gestalten kann. Diesen Avatar sehen dann auch die anderen Mitspieler in einer Multiplayer-Partie. Es wird zudem möglich sein, den Avatar mit anderen Spielern via Games2Gether zu teilen, um diesen Avatar als Kontrahenten in eigenen Spielen nutzen zu können. Die Anpassungen sind dabei nicht nur optischer Natur, sondern können auch die Persönlichkeit des Avatars betreffen. Diese KI-Anpassungen, also Individualisierungen der Persönlichkeit des virtuellen Vertreters, unterliegen dabei drei Aspekten.Einige dieser Optionen und Kombinationen sind stärker als andere und daher wird ihnen eine Punktzahl zugewiesen, welche die Spieler ausgeben müssen, um sie ihrem Avatar hinzuzufügen. Andere Optionen werden hingegen erst durch Erfolge im Spiel freigeschaltet.Letztes aktuelles Video: Feature Focus Avatar AIHumankind von den Amplitude Studios (Endless-Reihe) und SEGA Europe wird am 22. April 2021 erscheinen. Unsere Vorschau aus dem Juni 2020 findet ihr hier Video-Vorschau ).