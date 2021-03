Humankind: Veröffentlichung auf Mitte August verschoben

#HumankindGame will now be releasing on August 17th.



Die Veröffentlichung von Humankind ab 47,99€ bei vorbestellen ) ist (schon wieder) verschoben worden. Das Global-Strategiespiel von den Amplitude Studios (Endless-Reihe) und SEGA Europe soll jetzt am 17. August 2021 erscheinen. Bisher peilte der Civilization-Herausforderer den 22. April 2021 an. Die Entwickler schreiben, dass sie noch mehr Zeit für Bugfixing, Balancing und Feintuning brauchen würden. Sie hätten außerdem sehr viel nützliches Feedback aus der Community (OpenDev "Lucy") bekommen und wollen das Spiel in den kommenden Monaten generell verbessern.Im Forum schreiben die Entwickler, dass Balance und Spieltempo (Pacing) zwei der meistdiskutierten Themen beim Lucy-Testlauf waren. Der allgemeine Konsens war, dass das Spiel zu schnell voranschreitet (hier kann ich auch zustimmen, vor allem in den ersten Zeitaltern) und alle grundlegenden Ressourcen zu reichhaltig auf der Karte vorhanden waren. Beide Aspekte sollen mit mehreren Maßnahmen an Angriff genommen werden. Die Benutzeroberfläche und die Benutzererfahrung sollen ebenfalls optimiert werden, gerade der Diplomatie-Bildschirm sei zu undurchsichtig. Ingame-Video-Tutorials, verständlichere Tooltipps und ein besseres Hilfesystem sind zusätzlich geplant, um neue Spieler besser in die komplexen Mechaniken einführen zu können.Letztes aktuelles Video: LUCY OpenDev Thank You