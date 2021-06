Humankind: Industrialisierung, Ereignisse im späten Spielverlauf und der lange Weg der Ausbalancierung

Screenshot - Humankind (PC, Stadia) Screenshot - Humankind (PC, Stadia) Screenshot - Humankind (PC, Stadia) Screenshot - Humankind (PC, Stadia) Screenshot - Humankind (PC, Stadia) Screenshot - Humankind (PC, Stadia) Screenshot - Humankind (PC, Stadia) Screenshot - Humankind (PC, Stadia) Screenshot - Humankind (PC, Stadia) Screenshot - Humankind (PC, Stadia)

Eisenbahnen verbinden die Städte.

Ein U-Boot attackiert ein gepanzertes Segelschiff.

Die Artillerie schießt aus der Entfernung.

Das fünfte der sechs Zeitalter in Humankind ab 47,99€ bei vorbestellen ) ist die Industrialisierung, in der sowohl der industrielle als auch der technologische Fortschritt stark an Tempo zulegen wird - wobei viele Technologien mehr oder weniger direkt mit dem Militär in Verbindung stehen, z.B. Flugplätze, Artillerie oder Bombardements. Dank Technologien wie chemischen Düngern wird aber auch die Bevölkerung mehr als rasant wachsen können. Die Armeen sollen ebenfalls größer ausfallen. Zu den neuen Primärressourcen werden Kohle und Benzin gehören. Da sich die Gesellschaft ebenso weiterentwickelt, wird man keine Bevölkerung mehr für Produktion eines religiösen Monuments oder von Weltwundern opfern können.Die zehn Kulturen, zwischen denen man beim Eintritt in die Ära wählen kann (oder man behält die bisherige Kultur), sind: Österreich-Ungarn, britisches Imperium, französische Republik, Italien, Mexiko, Persien, russisches Imperium, Siam, Zulu-Königreich und Deutschland.Des Weiteren verrieten die Entwickler, dass die finale Version des Strategiespiels einen Ingame-Erzähler haben wird, der jeder Partie eine narrative Note verpassen soll. Umweltverschmutzung wird außerdem in der fünften bzw. sechsten Ära eine wichtige Rolle spielen, in der die Nationen zusammenarbeiten müssen, um die Verschmutzung irgendwie zu reduzieren. Nukleare Auf- und Abrüstung sowie ein Weltraum-Wettrennen sind als größere Elemente für den späteren Spielverlauf ebenso geplant - sowie weitere Ereignisse, die bisher nicht verraten werden sollen.Nach dem Lucy-Playtest (Ende Dezember 2020) haben die Entwickler sehr viele Veränderungen auf Basis des Feedbacks der Spieler und der anschließenden Umfrage vorgenommen. So wurde z.B. die Nahrungsversorgung stark verändert, damit die Städte nicht mehr so schnell wie in der Lucy-Version wachsen. Außerdem wurden nahezu die gesamte Wirtschaft, die Technologien (und ihre Anordnung im Forschungsbaum) und die Effekte von Religionen verändert. Der allgemeine Konsens war, dass das Spiel zu schnell voranschreiten würde und alle grundlegenden Ressourcen zu reichhaltig auf der Karte vorhanden waren. Einige Teile der Benutzeroberfläche und der Benutzererfahrung wurden ebenfalls optimiert, gerade der Diplomatie-Bildschirm. Elemente wie das Kriegsbegehren und die Kriegsmüdigkeit sollen besser erklärt werden, damit man weiß, welche Aktionen bei der Kriegsplanung wichtig sind und wie Gegner reagieren können bzw. welche Möglichkeiten man als Reaktion auf Krisen hat. Ingame-Video-Tutorials, verständlichere Tooltipps und ein besseres Hilfesystem sind zusätzlich geplant, um neue Spieler besser in die komplexen Mechaniken einführen zu können.In einem Interview mit den Entwicklern wurde auch die Balance zwischen den gegründeten Städten und den angeschlossenen Sektoren angesprochen, schließlich kann man ja Städte oder Außenposten in den Sektoren der Weltkarte bauen. Außenposten können an Städte angeschlossen werden, die dann Zugriff auf die Ressourcen des Außenpostens haben. Laut dem Studio-Chef wird man wohl mehr Außenposten als Städte haben. Er schätzte, dass man wohl zwischen drei und fünf Außenposten pro Stadt anschließen wird. Das eigene Reich soll dadurch übersichtlicher und gut kontrollierbar sein. Je größer aber das Reich wird, desto instabiler wird das ganze Gefüge - vor allem wenn andere Fraktionen mit starken Religionen oder hohem gesellschaftlichen Druck an den Grenzen sind. Außerdem sind große Reiche schwerer zu verteidigen, da es längere Grenzen gibt. Übrigens: Wenn man weit im Technologiebaum voranschreitet, wird man gegen viel Einfluss auch zwei Städte zu einer Stadt verschmelzen können.Je niedriger die gewählte Schwierigkeitsstufe ist, desto weniger aggressiv werden die KI-Gegner agieren. Spielt man auf höheren Stufen, erhalten die KI-Spieler auch einige Boni. Des Weiteren sind unterschiedliche Spieltempo-Einstellungen geplant, um z.B. längere Solo-Partien oder schnelle Multiplayer-Matches (bis zu acht Spieler) gewährleisten zu können.Humankind wird am 17. August 2021 für PC (Steam, Epic Games Store), Mac und Stadia erscheinen.Letztes aktuelles Video: Victor OpenDev Official Trailer