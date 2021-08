Humankind: Industriezeitalter und Gegenwart im Überblick

Kurz vor dem Verkaufsstart von Humankind ab 47,99€ bei vorbestellen ) haben die Amplitude Studios die späteren Zeitalter (Industriezeitalter und Gegenwart) aus dem Strategiespiel näher vorgestellt. Abgesehen davon, dass Bahnstrecken die Handelsrouten günstiger machen und Frachtflugzeuge das Handelsnetz stark ausweiten, werden Kohle oder Öl an Bedeutung gewinnen. Des Weiteren kann ein nationales und sehr aufwändiges Weltraumprogramm (Satelliten zur Planetenbeobachtung oder Mondlandeprojekt) gestartet werden.Auch die Verschmutzung wird ein relevantes Thema. Bestimmte Bezirke und Infrastrukturen erzeugen Umweltverschmutzung. Ein hohes Maß an Verschmutzung soll auf lokaler Ebene dazu führen, dass Gebiete hohe bis schwerwiegende Einbußen bei der Stabilität und den meisten Ressourcenerträgen ihrer Felder erhalten. Hohe Mengen an globaler Luftverschmutzung sollen alle Spieler betreffen und können im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Partie vorzeitig endet.Züge und Flugzeuge verbessern ebenfalls die Mobilität der Armeen, wobei sich die Kriegsführung mit der Einführung von Schießpulver stark verändern wird. Die Entwickler erklären: "Fernkampfwaffen ersetzen Nahkampfangriffe, Deckung und hoch gelegene Stellungen werden wichtiger. Infanterie muss Schützengräben ausheben, um einen Verteidigungsbonus zu erhalten. Maschinenpistolen verschaffen euch einen weiteren Vorteil, weil sie die Gegner dazu zwingen, sich zwischen Angriff und Bewegung zu entscheiden. Mächtige Artillerie, Flugzeuge und gepanzerte Fahrzeuge können diese Patt-Situation auflösen und wieder Bewegung in den Kampf bringen.""Die Reichweite von modernen Waffen ist zu groß, um sie in Kämpfen in Humankind darzustellen. Stattdessen kann die Artillerie die Kämpfe durch Bombardierungen aus der Ferne unterstützen. So können Artillerie-Einheiten Kämpfe unterstützen, auch wenn sie nicht auf dem Schlachtfeld stehen. Sie können auch Armeen außerhalb des Kampfes oder Bezirke auf der Strategiekarte ins Visier nehmen. Ab dem späten Industriezeitalter gibt es Flugzeuge im Spiel, die die Kriegsführung radikal verändern. Um sie einsetzen zu können, müsst ihr erst einen Flugplatz bauen. Kampfflugzeuge patrouillieren die umliegenden Regionen, sodass die Karte aufgedeckt wird und ihr vor Luftschlägen geschützt seid. Alle Flugzeuge können Luftschläge durchführen und Armeen, Bezirke oder Einheiten im Kampf schädigen. Am besten sind jedoch Strategische Bomber und Multifunktionsflugzeuge dafür geeignet. Neben Kampfjets könnt ihr auch bestimmte Bodeneinheiten und Infrastrukturen bauen, um euch gegen feindliche Luftschläge zu schützen. Die vielleicht gefährlichste und zerstörerischste Waffe im modernen Arsenal sind Atomraketen. So soll Spannung zwischen den Atommächten entstehen, weil es immer alle Parteien treffen kann. Außerdem können andere Reiche für Abrüstung stimmen und einen Groll gegen euch hegen, auch wenn ihr eure Atomraketen nicht abfeuert."Humankind wird am 17. August 2021 für PC und Stadia erscheinen. Es wird auch im Xbox Game Pass (PC) enthalten sein. Das Strategiespiel von den Amplitude Studios (Endless-Reihe) und Sega ist ein direkter Herausforderer von Civilization. Neben der Version im Xbox Game Pass erscheint das Spiel auch im Einzelhandel (Panorama-Art-Box als Day-One-Edition oder Steel-Case-Variante als Limited Edition) sowie als Digital Deluxe Edition über Steam, Stadia und den Epic Games Store.Letztes aktuelles Video: Feature Focus Late Game