Humankind: Demo für das Strategie-Epos steht bereit, neuer Patch fügt individuelle Endgame-Regeln hinzu

"Ich mag zwar Runden-Strategie, aber ich weiß nicht, ob Humankind ( ab 33,99€ bei kaufen ) etwas für mich ist." - Wem dieser oder ein ähnlicher Gedanke immer wieder durch den Kopf huschte, wenn es um das von Amplitude Studios (Endless Space 2) entwickelte Humankind ging, kann aufatmen: Seit kurzem steht sowohl im Epic Games Store als auch auf Steam sowie im Microsoft Store eine Demo bereit, in der ihr nach Herzenslust ohne Kaufrisiko schalten und walten dürft.Der Umfang der Probierversion kann sich sehen lassen: Es lassen sich zwölf verschiedene Kulturen auswähne, die man auch mischen bzw. kombinieren kann. Mit dem Neolithikum, der Antike und der Klassik warten drei Zeitalter, durch die man die Geschicke seines Volkes über satte 100 Züge hinweg leiten kann. Man darf einen Avatar frei gestalten und sogar eigene Karten entwerfen und diese mit der Community teilen.Wer sich danach zu einer Kaufentscheidung durchringt, wird sich zudem freuen, dass es in allen erwähnten Stores noch bis zum 1. Dezember 2021 20% Rabatt auf den Titel gibt - sowohl auf die Standard- als auch auf die Deluxe-Edition.Zu guter Letzt hat Amplitude auch noch einen neuen Patch veröffentlicht, der es den Spielerinnen und Spielern ermöglicht, individuelle Regeln für das Endgame festzulegen. Diese Optionen findet man bei der Erstellung eines neuen Spiels im Abschnitt "Tempo".Humankind wurde am 17. August 2021 für PC veröffentlicht und ist auch im Rahmen des Xbox Game Pass für PC spielbar.