Humankind: DLC "Cultures of Africa" mit sechs neuen Kulturen und zahlreichen anderen Inhalten erscheint am 20. Januar 2022

Wie Sega mitteilt, bekommt das von Amplitude Studios entwickelte historische Strategiespiel Humankind ( ab 42,49€ bei kaufen ) am 20. Januar 2022 mit dem kostenpflichtigen DLC "Cultures of Africa" einen ganzen Batzen neuer Inhalte. Mit dem Paket erhält man neben sechs neuen Kulturen weitere sieben unabhängige Völker, fünf neue Natur- und Bauwunder sowie 15 erzählerische Ereignisse.Nachfolgend die offizielle Beschreibung der Hauptinhalte des DLC "Cultures of Africa":Die Bantu-Erweiterung ist eine postulierte Serie von großen Migrationen einer ursprünglich Ntu-sprechenden Gruppe aus Zentral-West-Afrika über einen Großteil des subsaharischen Afrikas. Entscheiden sich Spieler sich für diese Kultur, gilt es schnell und früh viel Land zu erobern.Die Garamanten entwickelten sich Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus zu einer regionalen Großmacht. Ihr Wachstum und ihre Expansion beruhten auf einem komplexen und ausgedehnten Qanat-Bewässerungssystem (in der Berbersprache als Foggaras bekannt), das eine starke Agrarwirtschaft und eine große Bevölkerung unterstützte. Diese Kultur ist zu empfehlen, wenn man Lebensmittel aus trockenen Gebieten beziehen will!Der Aufstieg der Stadtstaaten an der Suaheli-Küste ist größtenteils auf die umfassende Beteiligung der Region an einem Handelsnetz zurückzuführen, das den Indischen Ozean umspannte. Diese Kultur empfiehlt sich, wenn man viele Küsten haben und diese ausnutzen wollen!Ein wildes Hirtenvolk mit einer nilotischen Sprache (im Gegensatz zu Bantu oder Swahili). Für die Massai bedeutete das Erreichen des Kriegerstatus, einen Löwen mit einem Speer eigenhändig zu erlegen. Man wählt diese Kultur, wenn man seine Wachstumsrate optimieren will.Während des "Scramble for Africa" waren Äthiopien und Liberia die einzigen beiden Nationen, die ihre Souveränität vor der langfristigen Kolonisierung durch eine europäische Kolonialmacht bewahren konnten. Äthiopien konnte die meisten Kolonialmächte abwehren, indem es die natürlichen Klippen und Felsvorsprünge zum Bau seiner Festungen nutzte. Wer sich schnell über Militär und Wissenschaft informieren möchte, der entscheidet sich für diese Kultur.Nigeria vereint eine große Vielfalt an Kulturen unter der Herrschaft eines Staates. Die Vielfalt seines Terrains und der Reichtum an Wasserressourcen bieten ihm bedeutende landwirtschaftliche Möglichkeiten und machen es zu einem der führenden Produzenten Westafrikas. Wer sein Ölvorkommen und landwirtschaftlichen Arbeitskräfte aufstocken will, der ist hier richtig.KilimandscharoVictoriafälleZuma-FelsenNatronseeGroße Moschee von DjennéLetztes aktuelles Video: Cultures of Africa DLC