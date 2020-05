Spacebase Startopia: Geschlossener Betatest steht an: Aufbau- und Management einer donutförmigen Raumstation

Screenshot - Spacebase Startopia (PC) Screenshot - Spacebase Startopia (PC) Screenshot - Spacebase Startopia (PC) Screenshot - Spacebase Startopia (PC) Screenshot - Spacebase Startopia (PC) Screenshot - Spacebase Startopia (PC) Screenshot - Spacebase Startopia (PC) Screenshot - Spacebase Startopia (PC)

Am 29. Mai 2020 wird der geschlossene Betatest von Spacebase Startopia starten. Zugang erhalten allerdings nur Vorbesteller, die die PC-Version im Kalypso Store kaufen. Die Inhalte der Beta möchten die Entwickler (Realmforge Studios: Dungeons-Trilogie) und Publisher Kalypso Media in einem Livestream auf Twitch mit Level-Designer Florian Delank heute um 19 Uhr vorstellen ( zum Stream ).Spacebase Startopia soll im 3. Quartal 2020 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Switch-Version soll im 1. Quartal 2021 folgen. Das Projekt wird gefördert durch den FFF Bayern. Spacebase Startopia ist kein Remake von Startopia (2001), sondern vielmehr ein eigenständiger Neustart.Spacebase Startopia ist eine Mischung aus Wirtschaftssimulation und Aufbaustrategie - und kann vom grundlegenden Aufbau mit Dungeons oder Dungeon Keeper verglichen werden. Man übernimmt das Management einer donutförmigen Raumstation, die von Außerirdischen bewohnt/betrieben und von Reisenden besucht wird.Auf drei verschiedenen "Decks" versuchen die Aliens ihre Bedürfnisse zu erfüllen und erzeugen dabei "Energie", welche zum Ausbau der Spacebase benötigt wird. Man muss auf den Decks diverse Gebäude bzw. Einrichtungen wie eine Krankenstation usw. bauen und verschiedene Gegenstände in den Räumen platzieren, um die Außerirdischen mit dem Notwendigsten zu versorgen - sonst können die Aliens sauer werden und für Ärger sorgen. Die acht Alienrassen haben verschiedene Bedürfnisse, aber auch Stärken/Schwächen. So eigenen sich z.B. manche Rassen eher als Forscher.Die drei Decks der Raumstation erfüllen spezielle Funktionen. Auf dem Sub-Deck (ganz unten) sind alle lebensnotwendigen Systeme vorhanden, während auf dem Fun-Deck die Unterhaltung der Besucher im Vordergrund steht. Die Flora und Fauna des Bio-Decks (ganz oben) liefert wichtige Ressourcen und ist zugleich die Heimat der Dryaden.In der zehn Missionen langen Einzelspieler-Kampagne versucht man die Raumstation in ein möglichst attraktives Handels- und Tourismus-Zentrum zu verwandeln. Auf der ringförmigen Raumstation befinden sich aber auch Mitkonkurrenten, die sich bespitzeln lassen oder mit Mech-Einheiten in Echtzeit attackiert werden können. Enterfreudige Weltraumpiraten sind ebenso mit von der Partie. Neben der Einzelspieler-Kampagne gibt es einen Sandbox-Modus sowie einen kompetitiven und kooperativen Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Ankündigungs-Trailer