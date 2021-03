Spacebase Startopia: Finales Update für die PC-Beta und die Xbox-Game-Preview-Version

Für Spacebase Startopia ab 44,99€ bei vorbestellen ) ist das finale Update (0.23) für die PC-Beta und die Xbox-Game-Preview-Version veröffentlicht worden. Das Update überarbeitet das Tutorial komplett, fügt Schwierigkeitsgrade hinzu, verbessert die Performance im späteren Spielverlauf und optimiert das Interface. Auch der Extended-Edition-Bonusinhalt ist dabei (dekorative Statue für jede der acht Alien-Rassen, Skins für Fuzzy Droids & Garbage Bots sowie ein Alien-Hut). Das Change-Log findet ihr hier Die Raumstation-Management-Simulation von Kalypso Media (Publisher) und Realmforge Studios (Entwickler) wird am 26. März 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Die Switch-Version folgt irgendwann später. Eine Beta-Version ist für Vorbesteller über den Kalypso Store und Steam sowie in der Xbox Spielvorschau bereits verfügbar.Kalypso Media: "In Spacebase Startopia werden galaktische Träume wahr: Spieler erhalten die Kontrolle über eine eigene Donut-förmige Weltraumstation. Unter dem wachsamen Auge der scharfzüngigen KI VAL, die ihre Unterstützung anbietet (wenn sie möchte), verschönern Commander mit galaktischen Gadgets über drei einzigartige Decks ihre zweite Heimat in der Galaxie. Dabei dürfen die Wünsche und Sehnsüchte der zahlreichen Außerirdischen nicht zu kurz kommen. Der Multiplayer-Modus bietet bis zu 4 Spielern die Möglichkeit, gemeinsam ein kosmisches Paradies zu erschaffen oder mit waghalsigen Sabotage-Aktionen die Konkurrenz auszulöschen."Letztes aktuelles Video: Release Date Reveal Trailer