Sin Slayers: Strategisches Dark-Fantasy-Rollenspiel erschienen - 4Players.de

Aktualisierung vom 6. September 2019, 07:47 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 21. August 2019, 08:52 Uhr:

Screenshot - Sin Slayers (PC) Screenshot - Sin Slayers (PC) Screenshot - Sin Slayers (PC) Screenshot - Sin Slayers (PC) Screenshot - Sin Slayers (PC) Screenshot - Sin Slayers (PC) Screenshot - Sin Slayers (PC) Screenshot - Sin Slayers (PC) Screenshot - Sin Slayers (PC) Screenshot - Sin Slayers (PC)

Inzwischen haben Black Tower Entertainment und goonswarm die PC-Version von Sin Slayers inklusive Launch-Rabatt via Steam GOG und Humble Store veröffentlicht. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam für das Dark-Fantasy-Taktik-Rollenspiel sind allesamt "positiv". Hier aktuelle Spieleindrücke:Black Tower Entertainment und goonswarm wollen ihr Dark-Fantasy-Taktik-Rollenspiel Sin Slayers am 5. September 2019 für PC veröffentlichen. Später sollen auch Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und eventuell iOS und Android folgen. Der Preis soll knapp 15 Dollar betragen. Interessierte können auf Steam bereits einen kostenlosen Demo-Prolog herunterladen. Die Macher beschreiben ihr Spiel wie folgt: "Sin Slayers ist ein RPG mit schurkischen Elementen, welches in einer dunklen Fantasiewelt spielt, in der deine Entscheidungen bestimmen, wie herausfordernd die Kämpfe und Feinde sein werden.Erstelle, rüste und leite ein Team von Helden. Jede Einheit hat ihre eigenen Fähigkeiten und Schwächen, also plan deine Kampfstrategie entsprechend. Du reist durch stinkende Urwälder, mit Krypten durchsetzten Knochenhöfen und Gräber gefallener Krieger und anderen Orten, die selbst der mutigste Abenteurer nicht betreten würde.Kämpfe, Fallen und bizarre Feinde..... Alles und jeder möchte dir das Leben nehmen, aber ergebe dich nicht der Verzweiflung. Zwischen den Kämpfen kann sich deine Gruppe an einem Brunnen ausruhen, oder während du auf der Straße in einer alten Kirche bist, die ihre Türen für die Erschöpften und Verwundeten offenlässt.Reise auf jedem Weg und Seitenstraße des Tals, beschaffe dir neue Waffen auf dem Schlachtfeld oder bei der Erfüllung von Aufgaben, sammle Zutaten für magische Elixiere und Rohstoffe, um Rüstungen und Amulette herzustellen. Wenn ein bestimmter Gegenstand über deine handwerklichen Fähigkeiten hinausgeht, bitte den Schmied in der Alten Kirche um Hilfe. Die beste Ausrüstung ermöglicht es dir, die tödlichsten Monster herauszufordern." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PC