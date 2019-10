Yakuza Remastered Collection: Yakuza 4 Remastered in digitaler Form verfügbar - 4Players.de

Kazuma Kiryu - The Dragon of Dojima: ehemaliger Yakuza und rundum guter Vater.

Shun Akiyama - The Lifeline of Kamurocho: ein rätselhafter Kredithai mit einem Herzen aus Gold.

Taiga Saejima - Tiger of the Tojo; gebunden an Ehre und Loyalität zu seinem Klan, sein strenges Gesicht verrät dennoch sein sanftes Herz.

Masayoshi Tanimura - The Parasite of Kamurocho: ein schmutziger Polizist, der nur für das kämpft, woran er glaubt."

Sega hat Yakuza 4 Remastered als Bestandteil der digital erhältlichen Yakuza Remastered Collection auf PlayStation 4 veröffentlicht. Yakuza 3 Remastered ist seit dem 20. August verfügbar. Yakuza 5 Remastered soll am 11. Februar 2020 folgen. Die Yakuza: Remastered Collection wird am 11. Februar 2020 auch in physischer Fassung in Deutschland via Koch Media angeboten."Ein Jahr nach den Ereignissen von Yakuza 3 lässt Yakuza 4 die Spieler mit einem Twist in den Rotlichtbezirk Kamurocho zurückkehren! Zum ersten Mal in der Serie erleben die Spieler die Geschichte des Spiels durch die Perspektiven und einzigartigen Spielstile von vier spielbaren Charakteren:Sega schreibt über die Yakuza Remastered Collection: "Die Yakuza Remastered Collection ist weit entfernt von einem typischen Konsolenport. Neben Grafik- und Leistungssteigerungen (720p>1080p bei 30>60fps) haben alle drei Spiele einen rigorosen Lokalisierungsprozess durchlaufen. Die englischen Skripte für jedes Spiel wurden überprüft, überarbeitet und in einigen Fällen sogar neu geschrieben, und Inhalte, die zuvor aus den westlichen Versionen der Yakuza 3, 4 und 5 geschnitten wurden, wurden in The Yakuza Remastered Collection neu hinzugefügt. In Yakuza 3 bedeutet dies, dass die Minispiele Mahjong, Shogi, Massage Salon und das beliebte Kabarett sowie eine Sammlung von Substories, die von der ursprünglichen Version geschnitten wurden, nun zum ersten Mal im Westen erhältlich sind! Für jede Veröffentlichung der Sammlung wurden außerdem mehrere Verbesserungen an der allgemeinen Zugänglichkeit vorgenommen, darunter ein Substory-Tracker auf der Karte und die Möglichkeit, während der Karaoke zwischen englischen und japanischen Texten zu wechseln."