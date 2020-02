Yakuza Remastered Collection: Yakuza 5 Remastered ist verfügbar

Sega hat Yakuza 5 Remastered als Bestandteil der digital erhältlichen Yakuza Remastered Collection auf PlayStation 4 veröffentlicht. Die physische Ausgabe der Sammlung wird in Deutschland über Koch Media angeboten . Der Remaster von Yakuza 5 ist ebenfalls separat im PlayStation Store für 24,99 Euro erhältlich.Hinweis für Käufer der Yakuza Remastered Collection: "Wenn Sie bereits die Yakuza Remastered Collection heruntergeladen haben, sollten Sie im 'Not Installed'-Teil Ihrer PS4-Bibliothek nach Yakuza 5 Remastered suchen, um Yakuza 5 Remastered ebenfalls herunterzuladen. Sie können auch die Shop-Seite der Yakuza Remastered Collection besuchen, die sich unter 'Extras' oder 'DLC' befindet. Dies gilt auch für Yakuza 4 Remastered, falls Sie es nicht bereits eingelöst haben.""Zur Feier der Markteinführung und des (...) Ereignisses, dass Yakuza 0-6 nun alle auf PlayStation 4 verfügbar sind (Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered und Yakuza 6: The Song of Life), hat SEGA ein dynamisches Thema mit dem ikonischen Drachentattoo der Serienprotagonistin Kazuma Kiryu veröffentlicht, das allen Besitzern der Yakuza Remastered Collection kostenlos zur Verfügung steht!"Sega: "Die Yakuza Remastered Collection ist dabei weit entfernt von einem typischen Konsolenport. Neben Grafik- und Leistungssteigerungen (720p>1080p bei 30>60fps) haben alle drei Spiele einen rigorosen Lokalisierungsprozess durchlaufen. Die englischen Skripte für jedes Spiel wurden überprüft, überarbeitet und in einigen Fällen sogar neu geschrieben, und Inhalte, die zuvor aus den westlichen Versionen der Yakuza 3, 4 und 5 geschnitten wurden, wurden in The Yakuza Remastered Collection neu hinzugefügt."