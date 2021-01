Yakuza Remastered Collection: Auf PC und Xbox One veröffentlicht - sowie im Xbox Game Pass

Die Yakuza Remastered Collection ab 43,90€ bei kaufen ) ist ab sofort für Xbox One, Xbox Game Pass (Android, Konsole und PC) sowie auf Windows 10 und bei Steam erhältlich. Die Yakuza-Sammlung enthält remasterte Versionen von Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5 mit 1080p-Auflösung und 60 fps (Bilder pro Sekunde). Die Spiele sind ab sofort als Bundle für 39,99 Euro oder einzeln für 19,99 Euro auf jeder Plattform erhältlich sind. Xbox-Series-S|X-Besitzer können auch über die Abwärtskompatibilität der Plattform in die Serie eintauchen. Unseren Test der PS4-Version der Yakuza Remastered Collection findet ihr hier Sega: "Diese Action-Adventure-Brawler-Serie folgt der intensiven Saga von Kazuma Kiryu, einem abgebrühten Yakuza mit unerschütterlichem Moralkodex. Yakuza 3 setzt dort an, wo Yakuza Kiwami 2 aufgehört hat: Kiryu ist zurück an der idyllischen Küste Okinawas, bis die Dämonen seines früheren Yakuza-Lebens wieder auftauchen und ihn dazu zwingen, sich für eine Seite zu entscheiden. Begleite Kiryu dabei, Combos zu meistern, um Schläger auf seinem Weg zu verprügeln, die Umgebungen als Waffen zu benutzen und diejenigen zu beschützen, die ihm am nächsten stehen und die in der schäbigen Unterwelt des organisierten Verbrechens gefangen sind.""Für Fans, die kürzlich Yakuza: Like A Dragon erlebt haben, bietet die Yakuza Remastered Collection eine neue Gelegenheit, Kamurocho mit den Augen des Protagonisten der O.G. Yakuza-Serie, Kiryu, zu erleben. Yakuza 0, Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 (die Remaster-Fassungen von Yakuza 1 und Yakuza 2) sind auch separat mit Xbox Game Pass für diejenigen erhältlich, die die ersten sechs Einträge der Serie erleben möchten, bevor das abschließende Kapitel, Yakuza 6: The Song of Life, am 25. März 2021 sein Debüt auf Xbox One und PC gibt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC und Xbox