Deemo -Reborn-: Stark erweiterte Version des Rhythmusspiels erscheint für PS4 und PlayStation VR - 4Players.de

Mit Deemo -Reborn- wird eine stark erweiterte Version des Rhythmusspiels demnächst für PlayStation 4 erscheinen, die auch mit PlayStation VR spielbar ist. Das haben UNTIES und Entwickler Rayark bekannt gegeben. Am 21. November soll die überarbeitete Fassung veröffentlicht werden. Sie wird 60 Songs enthalten, von denen einige aus dem Original bekannt und andere neu im Lineup sein werden. Gespielt wird mit dem Move-Controller. Die Bandbreite der Titel erstreckt sich dabei von Jazz über Klassik bis hin zu entspannenden Melodien - zusätzliche DLC-Pakete sind bereits geplant.Eine Besonderheit an Deemo -Reborn- ist die Tatsache, dass man nicht nur dem Rhythmus der Musik folgt, sondern auch einer Geschichte zwischen dem titelgebenden Deemo und einem Mädchen, das ohne Erinnerung in seinem Schloss ankommt. Im Gegensatz zu dem bereits 2013 für iOS und Android sowie später auf PlayStation Vita und vor zwei Jahren schließlich auch Nintendo Switch herausgebrachten Original erlebt man die Erzählung dabei in plastischen Filmszenen, die u.a. im Trailer zu sehen sind.