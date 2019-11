Deemo -Reborn-: Erweiterte Version des Rhythmusspiels für PS4 und PSVR veröffentlicht - 4Players.de

Rayark und Unties haben das überarbeitete Musikspiel Deemo -Reborn- am 21. November 2019 für PlayStation 4 und PlayStation VR veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store schlägt mit 39,99 Euro zu Buche und umfasst 60 Songs, von denen 25 neu sind, während die übrigen aus dem bereits 2013 für iOS und Android sowie später auf PlayStation Vita und Nintendo Switch erschienenen Original stammen.Eine Besonderheit an Deemo -Reborn- ist, dass man nicht nur dem Rhythmus der Musik folgt, sondern auch einer Geschichte zwischen dem titelgebenden Deemo und einem Mädchen, das ohne Erinnerung in seinem Schloss ankommt - und das erstmals in 3D bzw. VR. In der Spielbeschreibung heißt es: "Rayarks Spieleklassiker DEEMO wird auf der PS4 mit brandneuem Look wiedergeboren. Dank der Auswahlmöglichkeit zwischen TV- und VR-Modus kannst du ganz in die fantastische Musik-Performance und die Abenteuer der Welterkundung eintauchen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer